Удари по об'єктах енергетики: у Брянській і Бєлгородській областях РФ потужна 'бавовна'

У Трубчевському районі Брянської області у вівторок, 20 грудня, стався вибух на території енергетичного об'єкта.
"В результаті атаки безпілотника на території РЕМ (районних електричних мереж — ред.) в Трубчевському районі є руйнування адміністративної будівлі і автомобіля", - заявив губернатор регіону Олександра Богомаза в Telegram.
За його словами, постраждалих в результаті "атаки" немає. При цьому на місце вже прибули співробітники спецслужб.
Відзначимо, що Трубчевський район Брянської області знаходиться на неподалік від Сумської області.
У той же час в Шебекіно Бєлгородської області недалеко від кордону з Україною, прогриміли вибухи, частина міста залишилася без світла.
В результаті вибуху є поранений, розповів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
"Зараз йде обстріл Шебекинського міського округу. За попередніми даними, є один потерпілий - чоловік з переломами кісток передпліччя. В результаті обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина жителів міста", - додав він.
За його даними, осколками пошкоджені складські та виробничі приміщення на території промзони та два автомобілі.
Потужна "бавовна" в Брянській області
Раніше повідомлялося, що в Брянській області РФ в ніч на 13 грудня прогриміли потужні вибухи відразу в декількох населених пунктах.
Про "бавовну" в місті Клинці на Брянщині повідомляє російська служба Радіо Свобода.
За повідомленнями місцевих жителів, є ймовірність того, що в результаті вибухів сталася пожежа у військовій частині.
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