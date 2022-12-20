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Удари по об'єктах енергетики: у Брянській і Бєлгородській областях РФ потужна "бавовна"

20 грудня 2022, 16:20
У Шебекіно Бєлгородської області недалеко від кордону з Україною прогриміли вибухи, частина міста залишилася без світла.
Удари по об'єктах енергетики: у Брянській і Бєлгородській областях РФ потужна 'бавовна'
Вибух у Шебекіно Бєлгородської області / скріншот

У Трубчевському районі Брянської області у вівторок, 20 грудня, стався вибух на території енергетичного об'єкта.

"В результаті атаки безпілотника на території РЕМ (районних електричних мереж — ред.) в Трубчевському районі є руйнування адміністративної будівлі і автомобіля", - заявив губернатор регіону Олександра Богомаза в Telegram.

За його словами, постраждалих в результаті "атаки" немає. При цьому на місце вже прибули співробітники спецслужб.

Відзначимо, що Трубчевський район Брянської області знаходиться на неподалік від Сумської області.

У той же час в Шебекіно Бєлгородської області недалеко від кордону з Україною, прогриміли вибухи, частина міста залишилася без світла.

В результаті вибуху є поранений, розповів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Зараз йде обстріл Шебекинського міського округу. За попередніми даними, є один потерпілий - чоловік з переломами кісток передпліччя. В результаті обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина жителів міста", - додав він.

За його даними, осколками пошкоджені складські та виробничі приміщення на території промзони та два автомобілі.

Удари по об'єктах енергетики: у Брянській і Бєлгородській областях РФ потужна 'бавовна'
/ Telegram В. Гладкова

Потужна "бавовна" в Брянській області

Раніше повідомлялося, що в Брянській області РФ в ніч на 13 грудня прогриміли потужні вибухи відразу в декількох населених пунктах.

Про "бавовну" в місті Клинці на Брянщині повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За повідомленнями місцевих жителів, є ймовірність того, що в результаті вибухів сталася пожежа у військовій частині.

Інші новини:

Брянск Бєлгород війна Росії та України
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