Горять казарми після потужних вибухів: у Брянській області паніка через ракетний удар

В Брянській області РФ в ніч на 13 грудня прогриміли потужні вибухи відразу в декількох населених пунктах.
Про "бавовну" в місті Клинці на Брянщині повідомляє російська служба Радіо Свобода.
За повідомленнями місцевих жителів, є ймовірність того, що в результаті вибухів сталася пожежа у військовій частині.
У свою чергу, по уточненню ВВС, у Клинцях неподалік кордону з Чернігівською областю України дислокується мотострілецький полк російської окупаційної армії.
За заявою губернатора Брянської області Росії Олександра Богомаза, пожежа в Клинцях сталася нібито в результаті обстрілу з боку Збройних сил України.
За його словами, протиповітряна оборона росіян нібито знищила ракету, а її окремі частини потрапили на територію промзони міста. За його словами, постраждалих і руйнувань немає.
Крім того, також відомо про вибухи, які прогриміли в селищі Климове Брянської області. За даними відкритих джерел, там розташований військовий аеродром РФ.
Вибухи в Брянську
Нагадаємо, в квітні в російському Брянську стався сильний пожежа на нафтобазі. Перед цим жителі міста чули два вибухи і звуки повітряної тривоги.
РосЗМІ писали також, що один з вибухів стався на території місцевої військової частини. Даних про постраждалих не надходило.
У Брянську почали евакуювати людей, які живуть біля палаючої нафтобази.
Зазначимо, Брянськ знаходиться в 100 км від України.
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