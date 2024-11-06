Чи вдарить Трамп по центру Москви після перемоги на виборах: відповідь Кулеби

Російський диктатор Путін почне дуже швидко реагувати на погрози з боку США, якщо будуть прийматись конкретні рішення, зазначив Кулеба.

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Чи вдарить Трамп по центру Москви після перемоги на виборах США / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН, скріншот із відео

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Трамп погрожував Путіну ударами по центру Москви в разі нападу на Україну

Кулеба пояснив, як такі залякування і шантаж вплинуть на Путіна

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп нібито погрожував Володимиру Путіну ударом по центру Москви в разі вторгнення в Україну. Екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що такий підхід характерний для Трампа. Він пояснив, який вплив подібні залякування та шантаж можуть мати на Путіна.

За словами Кулеби, Трамп прагне проєктувати власну силу як усередині США, так і на міжнародній арені.

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Кулеба зазначив, що Трамп намагається показати, що він здатен на те, чого, на його думку, не вдалося зробити Джозефу Байдену, а саме – зупинити Росію.

"На Путіна такі заяви самі по собі не діють. Якщо підуть конкретні рішення від США, які демонструватимуть, що ця заява має свій розвиток, тоді Путін почне дуже швидко реагувати. Ми знаємо, що Путін здатен давати задню, тому це лише питання сильних рішень", – зазначив колишній міністр закордонних справ України.

Кулеба зауважив, що хоча ця заява Трампа викликала схвальні відгуки серед українців, надалі можуть з'являтися висловлювання, які для України будуть менш приємними. Він порадив реагувати на такі заяви спокійно, навіть якщо вони спричинять певне роздратування.

"Перше, я думаю, що ми всі повинні пам'ятати, це те, що не потрібно нікого демонізувати або зводити в якийсь суперпозитивний культ", – додав Кулеба.

Президентські вибори в США - що варто знати / Інфографіка Главред

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Вибори в США - хто переміг на виборах США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з фактичною перемогою на виборах президента США, висловивши сподівання на рішучі кроки та зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США.

Дональд Трамп оголосив про свою перемогу особисто, виступаючи перед прихильниками у Флориді, повідомляє Fox News. Він зазначив, що тепер стане і 45-м, і 47-м президентом США, обіцяючи, що його новий термін буде "золотим віком" для країни.

Кандидатка від демократів Камала Гарріс поки не планує звертатися до своїх прихильників з нагоди завершення голосування. Як повідомляє CNN, вона виступить лише 7 листопада, коли буде завершено підрахунок голосів, які продовжують надходити з усієї країни.

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