Удар по строковиках РФ: дрони підірвали військовий полігон під Ростовом – ЗМІ

Полігон РФ розташований орієнтовно за 200 км від поточної лінії фронту.

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Дрони атакували військовий полігон у РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/military_u_geo

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БПЛА атакували полігон військ РФ

На місці вибухів руйнування та сліди пожеж

На початку листопада ударні безпілотники атакували військовий полігон армії країни-агресора РФ у Ростовській області.

У Мережі опублікували кадри, на яких зафіксовано наслідки атаки невідомого ударного безпілотного літального апарату по полігону російських окупаційних військ, повідомляє профільне видання Defense Express.

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Уточнюється, що координати атакованого полігону, а також фото з наслідками удару невідомого дрона оприлюднив Telegram-канал UAF Geolocate.

У повідомленні підкреслюється, що атака була здійснена ще 3 листопада і сталася вночі. Полігон розташований на схід від міста Новочеркаськ, це орієнтовно за 200 км від поточної лінії фронту.

Подробиці удару по полігону РФ

На опублікованих фото зафіксовано кілька спалених наметів унаслідок атаки. Водночас не виключено, що ударні дрони, які атакували полігон, могли бути оснащені бойовою частиною із суббоєприпасами у вигляді невеликих куль, яка ефективна для знищення, зокрема, і живої сили. За твердженням росіян, людей під час атаки в наметах начебто не було.

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Заявляється, що в наметах, які спалив БПЛА, дислокуються строковики, там розташований 102-й мотострілецький полк 150-ї мотострілецької дивізії (до 2016 року - 33-тя окрема мотострілецька бригада).

Дивіться відео - дрони атакували військовий полігон РФ:

/ Скріншот

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Раніше повідомлялося про те, що в РФ безпілотники атакували кілька областей. Відомо про вибухи, які прогриміли біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що безпілотники атакували склад РФ. Склад розташований у населеному пункті Котлубань Волгоградської області РФ.

Як повідомляв Главред, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих припускає, що склади боєприпасів ворога, до яких досягає українська зброя, можливо, можуть бути знищені найближчим часом.

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