Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Удар по строковиках РФ: дрони підірвали військовий полігон під Ростовом – ЗМІ

Олексій Тесля
9 листопада 2024, 11:40
220
Полігон РФ розташований орієнтовно за 200 км від поточної лінії фронту.
Скріншот
Дрони атакували військовий полігон у РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/military_u_geo

Головне:

  • БПЛА атакували полігон військ РФ
  • На місці вибухів руйнування та сліди пожеж

На початку листопада ударні безпілотники атакували військовий полігон армії країни-агресора РФ у Ростовській області.

У Мережі опублікували кадри, на яких зафіксовано наслідки атаки невідомого ударного безпілотного літального апарату по полігону російських окупаційних військ, повідомляє профільне видання Defense Express.

відео дня

Уточнюється, що координати атакованого полігону, а також фото з наслідками удару невідомого дрона оприлюднив Telegram-канал UAF Geolocate.

У повідомленні підкреслюється, що атака була здійснена ще 3 листопада і сталася вночі. Полігон розташований на схід від міста Новочеркаськ, це орієнтовно за 200 км від поточної лінії фронту.

  • Дрони атакували військовий полігон РФ
    Дрони атакували військовий полігон РФ t.me/military_u_geo
  • Дрони атакували військовий полігон РФ
    Дрони атакували військовий полігон РФ t.me/military_u_geo
  • Дрони атакували військовий полігон РФ
    Дрони атакували військовий полігон РФ t.me/military_u_geo
  • Дрони атакували військовий полігон РФ
    Дрони атакували військовий полігон РФ t.me/military_u_geo

Подробиці удару по полігону РФ

На опублікованих фото зафіксовано кілька спалених наметів унаслідок атаки. Водночас не виключено, що ударні дрони, які атакували полігон, могли бути оснащені бойовою частиною із суббоєприпасами у вигляді невеликих куль, яка ефективна для знищення, зокрема, і живої сили. За твердженням росіян, людей під час атаки в наметах начебто не було.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Заявляється, що в наметах, які спалив БПЛА, дислокуються строковики, там розташований 102-й мотострілецький полк 150-ї мотострілецької дивізії (до 2016 року - 33-тя окрема мотострілецька бригада).

Дивіться відео - дрони атакували військовий полігон РФ:

Скріншот
/ Скріншот

Удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в РФ безпілотники атакували кілька областей. Відомо про вибухи, які прогриміли біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що безпілотники атакували склад РФ. Склад розташований у населеному пункті Котлубань Волгоградської області РФ.

Як повідомляв Главред, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих припускає, що склади боєприпасів ворога, до яких досягає українська зброя, можливо, можуть бути знищені найближчим часом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ростовська область війна Росії та України атака дронів
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори Зеленського і Трампа: в ОП пояснили, що Україна може запропонувати США

Переговори Зеленського і Трампа: в ОП пояснили, що Україна може запропонувати США

12:42Україна
Удар по строковиках РФ: дрони підірвали військовий полігон під Ростовом – ЗМІ

Удар по строковиках РФ: дрони підірвали військовий полігон під Ростовом – ЗМІ

11:40Світ
"Мирний план" Трампа включає європейські війська у буферній зоні - ЗМІ

"Мирний план" Трампа включає європейські війська у буферній зоні - ЗМІ

11:16Світ
Реклама

Популярне

Більше
Як полагодити блискавку на куртці внизу за допомогою трубочки: простий лайфхак

Як полагодити блискавку на куртці внизу за допомогою трубочки: простий лайфхак

Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше

Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше

95% людей не можуть вирішити головоломку: потрібно сказати, яке число під авто

95% людей не можуть вирішити головоломку: потрібно сказати, яке число під авто

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

План РФ не увінчався успіхом: залучення військ КНДР веде до розгромних втрат

План РФ не увінчався успіхом: залучення військ КНДР веде до розгромних втрат

Останні новини

13:13

Для чого потрібне активоване вугілля: способи застосування, про які мало хто знає

12:43

Зробив важливу заяву: у Росії з'явився постарілий ЛеонтьєвВідео

12:42

Переговори Зеленського і Трампа: в ОП пояснили, що Україна може запропонувати США

12:28

Демократи можуть отримати "приз": боротьба за владу у США не закінчена - Золотарьов

11:59

Картопля буде свіжою місяцями: у якому незвичному місці потрібно її зберігати

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
11:40

Удар по строковиках РФ: дрони підірвали військовий полігон під Ростовом – ЗМІФотоВідео

11:16

"Мирний план" Трампа включає європейські війська у буферній зоні - ЗМІ

10:44

Як позбутися конденсату на вікнах: найдієвіші поради

10:34

Путін дав "сигнал" Трампу щодо переговорів про завершення війни, але є умови – ISW

Реклама
10:29

Внаслідок удару по Одесі постраждала ціла сім'я і залишилась без матері - Кіпер

10:05

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:49

Під прицілом два важливі об'єкти РФ: дрони атакували Тульську область

09:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 листопада (оновлюється)

09:33

Топ-10 правил етикету, які ми порушуємо і навіть не здогадуємося про це

09:16

Витікають мільйони: куди Том Круз витрачає свої нечувані гонорари

09:08

"Не в інтересах України": Павел сказав, яку угоду щодо війни Трамп може укласти з Путіним

08:57

ЗСУ прорвалися до головного плацдарму Курщини, а ворог штурмує схід - ISW

08:10

Росія не отримала бажаного: у бункері істерикаПогляд

07:57

РФ вдарила по Одесі дронами, зачепило багатоповерхівки і не тільки: подробиціФотоВідео

07:50

Шалений путініст Михалков вимагає стягнути з України мільйони "за Крим"

Реклама
06:30

Країну сильно "трусить": Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря

06:10

Єдиний порятунок України і самої ЄвропиПогляд

05:26

Гороскоп на завтра 10 листопада: Ракам - велика удача і прибуток, Козерогам - зміни

05:00

Удари ракетами і дронами: тривожний прогноз щодо термінів масованої атаки РФ

04:31

Чоловік відтискався по 100 разів на день протягом року: результат здивував усіх

04:05

Навіщо класти пакетик чаю в пилосос: прибиральниця ошелешила геніальним трюкомВідео

03:35

За секунди згорає все приміщення: як вберегти себе від Шахедів з термобаричними зарядамиВідео

03:30

95% людей не можуть вирішити головоломку: потрібно сказати, яке число під авто

03:00

Змусить сісти Київ та Москву за стіл переговорів: Золотарьов про сценарій Трампа

02:00

Дружина втікача Влада Ями показала рідкісне фото сина

01:37

Маск спрогнозував швидке закінчення війни в Україні: умови сподобаються не всім

00:59

Одеса палає: РФ атакувала місто "шахедами"Відео

00:35

Долар раптово пішов на дно: за скільки можна буде купити валюту з 11 листопада

00:30

Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше

00:05

"Буде пропонувати Путіну угоду": Золотарьов назвав головний прорахунок Трампа

08 листопада, п'ятниця
23:37

Відносини України та Британії охололи: Лондон зупинив поставки ракет - ЗМІ

22:28

Росія може вбити керівництво України в найближчі 3 місяці - The Economist

22:22

Ілон Маск назвав Шольца "дурнем": німецький уряд іронічно відповів

21:40

Як зрозуміти, що ти йому не потрібна: 5 тривожних ознак близького кінця стосунків

21:14

Традиційний процес виробництва соєвого соусу вразив користувачів соцмережВідео

Реклама
21:14

"Найскладніші напрямки": Зеленський розказав про посилення позицій

20:55

"Ніхто не сказав про УЗД": актриса Саліванчук повідомила про рідкісну патологію сина

20:49

Ілон Маск приєднався до розмови Трампа та Зеленського: ЗМІ розкрили несподівані деталі

20:23

Більшість їсть банани неправильно: як по етикету споживати фрукти

20:15

"Пряма вказівка Сирського": Стерненко прокоментував скандал з оголошенням у розшук

20:08

Мадонна публічно принизила Дональда Трампа

19:58

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання - Шмигаль

19:47

Загадка для справжніх детективів: треба за 8 секунд знайти кота

19:41

"Я готовий допомогти": Орбан зробив несподівану заяву про війну в Україні

19:23

"Допомогти порішати": в ОП висміяли хамську пропозицію одіозного нардепа Шевченка

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти