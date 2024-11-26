Агенти порушили логістику окупантів: в 'Атеш' оприлюднили наслідки диверсії

Пошкодження релейного обладнання може суттєво ускладнити забезпечення окупаційних військ у регіоні.

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Агент"АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці / Колаж: Главред, фото: рух "Атеш"

Коротко:

Партизани "Атеш" провели успішну диверсію

Агент порушив військову логістику російських окупантів

Партизани провели диверсію на межі Херсонської області та Криму. Агент руху "Атеш" знищив електрообладнання релейної шафи у населеному пункті Олексіївка. Про це повідомляє "Атеш".

У повідомленні йдеться, що агент руху порушив військову логістику окупантів на залізниці на ділянці Новоолексіївка-Мелітополь.

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Як відомо, саме ця залізнична гілка забезпечує російські війська в Запорізькій області, які зараз активно штурмують українські позиції.

"Нам надійшла інформація, що окупаційна поліція сполошена та активно шукає нашого агента, але їм його не знайти. Дякуємо нашим агентам та координаторам, які спланували та здійснили операцію.", - йдеться в повідомленні "Атеш".

У русі опору зазначили, що логістика виграє війну. Чим більше втрат буде завдано російським тилам, тим швидше настане перемога України.

Дивіться відео, в якому партизани демонструють результати вдалої диверсії

Ситуація на Запорізькому напрямку - новини за темою

Як писав Главред, на Запорізькому напрямку ворог зібрав 90-тисячне угруповання "Днепр", що має безперебійну логістику, у тому числі залізницею вздовж північного узбережжя Азовського моря.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомляв, що у Запорізькій області активно діють розвідувальні та диверсійні підрозділи армії країни-агресора Росії. Жорін також припустив, що на Запоріжжі скоріш за все ворог планує пробити українську оборону і подивитись, наскільки вглиб він зможе просунутись.

Водночас військовий експерт Владислав Селезньов інформував, що поки не бачить передумов для наступу на Запоріжжя. За його словами, 90 тисяч російського угруповання, недостатньо для того, щоб атакувати й тим більше окупувати Запоріжжя.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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