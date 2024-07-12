Партизани здійснили диверсію на Херсонщині: що вдалось знищити

В "Атеш" наголосили, що вони продовжать опиратися по всій лінії фронту, завдаючи значної шкоди окупантам.

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Партизани здійснили диверсію на Херсонщині / колаж: Главред, фото: Атеш, 22 окрема механізована бригада

Партизани з руху спротиву "Атеш" провели диверсію біля Олешок Херсонської області. Про це вони повідомили у Telegram.

Як зазначається, успішну операцію вдалось реалізувати біля Олешок Херсонської області. Представник партизанського руху підпалив суху траву у декількох місцях біля позицій одного з підрозділів 70 мотострілецької дивізії.

"Внаслідок пожежі було знищено 3 бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу. Також було знищено склади зброї та продуктів харчування, зокрема запаси. До 20 осіб отримали опіки високого ступеня важкості", - повідомили в "Атеш". відео дня

Партизани наголосили, що вони продовжать опиратися по всій лінії фронту, завдаючи значної шкоди окупантам.

Партизани здійснили диверсію на Херсонщині / фото: Атеш

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Ситуація на Херсонському напрямку - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російським ДРГ не вдається проникнути на правобережну частину Херсонщини, зокрема у Херсон. Українські захисники знищують навіть ті штурмові групи, які намагаються висадитися на острів Нестрига у дельті Дніпра.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російська окупаційна армія змінила тактику дій на лівому березі Дніпра Херсонської області. Відтепер ворог атакує більшою кількістю дрібніших штурмових груп.

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь повідомив, що Роботине та Кринки - населені пункти, які на сьогодні існують тільки на мапі, однак українські військові продовжують там воювати та чинити опір, а у ворога нема рухів вперед.

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