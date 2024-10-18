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11 тисяч солдатів: коли війська КНДР почнуть воювати проти України і де - Буданов

Юрій Берендій
18 жовтня 2024, 10:26
388
Військові із Північної Кореї будуть готові воювати проти України вже з 1 листопада поточного року, зазначив Буданов.
11 тисяч солдатів: коли війська КНДР почнуть воювати проти України і де - Буданов
Коли війська КНДР почнуть воювати проти України - відповідь Буданова / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Росія готує для участі в бойових діях проти України близько 11 тисяч військових із Північної Кореї. Підготовка піхотинців із КНДР проходить в східних регіонах РФ. Про це в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов.

"Вони будуть готові [воювати в Україні - ред.] 1 листопада", - сказав генерал-лейтенант Кирило Буданов.

За словами Буданова, північнокорейські війська використовуватимуть російську техніку та боєприпаси. Перший підрозділ, що складається з 2600 солдатів, прямує до Курська, де тривають запеклі бої за плацдарм, захоплений українськими силами.

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Щодо подальшого розміщення інших північнокорейських підрозділів, поки що інформації немає, зазначив він.

"У нас зараз немає повної картини", - сказав пан Буданов.

11 тисяч солдатів: коли війська КНДР почнуть воювати проти України і де - Буданов
Порівняння потенціалів КНДР та Південної Кореї / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Залученість КНДР у війну проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військові Північної Кореї були зафіксовані на території Росії ще у 2023 році, зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він пояснив, що північнокорейські військові прибули до РФ для технічного обслуговування балістичних ракет KN-23.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт залучення військових КНДР до бойових дій проти України, зокрема, північнокорейські офіцери вже присутні на тимчасово окупованих територіях. За його словами, Росія планує підготувати 10 тисяч північнокорейських солдатів для участі у війні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що участь північнокорейських військ у конфлікті підвищує ризик подальшої ескалації та збільшує масштаб агресії.

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