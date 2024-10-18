Залучення військ КНДР у війну: Південна Корея скликає екстрену нараду - деталі

Існують різні думки щодо кількості військових, яких може бути залучено.

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Південна Корея обговорила вступ КНДР в війну / Коллаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Південна Корея та Україна виступили з попередженням, що Північна Корея готується відправити значну кількість військових, щоб допомогти Росії у війні проти України. Це свідчить про поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, тому сьогодні, 18 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду з питань безпеки, щоб обговорити останні події. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

За даними видання, під час наради обговорювали інформацію про недавні переміщення північнокорейських військових до Росії та їхню підтримку війни, але не було уточнено, скільки військовослужбовців було відправлено та які їхні функції.

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Президент Володимир Зеленський повідомив журналістам у Брюсселі в четвер, що Північна Корея планує відправити 10 тисяч військових, незважаючи на те, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив відсутність доказів участі північнокорейських військових у бойових діях.

У заяві його офісу це названо "серйозною загрозою безпеці" як для Південної Кореї, так і для всього світу.

Існують різні думки щодо кількості військових, яких може бути залучено.

За даними європейських урядовців, знайомих із ситуацією, на цей момент кількість північнокорейських військових становить кілька тисяч. Більшість з них поки що перебувають поза зоною бойових дій.

Західні посадовці обережно оцінюють масштаби участі Північної Кореї в конфлікті, а головним питанням залишається, чи виконують вони більше інженерні завдання, аніж безпосередньо беруть участь у боях.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

Рютте зазначив у п'ятницю, що союзники підтримують контакт з Південною Кореєю та іншими партнерами для збору доказів, але поки що не можуть підтвердити участь північнокорейських військових у російських операціях в Україні.

"Навіть якщо Північна Корея фізично не присутня на полі бою, вона все одно допомагає підтримувати агресивну війну Росії в Україні", — сказав він на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів оборони НАТО.

Видання також зазначає, що вже не один український посадовець протягом кількох тижнів заявляв, що північнокорейські солдати воюють в Україні, однак не надавали доказів.

Участь КНДР у війні з Україною - що відомо

До речі, український політичний та економічний блогер Олександр Коваленко пояснив, як військові КНДР з'явилися на полі бою в Україні.

А от в розвідці Естонії заспокоїли стосовно солдатів з КНДР. Як переконаний очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, такий хід може зіграти суттєву роль тільки у майбутніх боях, у разі продовження цього протягом тривалого часу.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко пояснив, що придумав ворог з військами КНДР. На його думку, Росія буде приховувати наявність такої армії.

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