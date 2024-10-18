Росія буде приховувати наявність військ КНДР на фронті: що придумав ворог - ЦПД

Росія буде приховувати наявність військ КНДР у війні проти України, видаючи північнокорейських солдатів за бурятів, вважає Андрій Коваленко.

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РФ буде приховувати наявність військ КНДР на фронті - хитрий план ворога / Колаж Главред, фото: скріншот із відео YouTube

В ГУР підтвердили, що Росія готує 11 тисяч військових КНДР для участі в бойових діях проти України. Однак, окупанти будуть намагатись приховати їх присутність на фронті. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Він нагадав, що на полігонах, зокрема Брянської області, зараз тренуються північнокорейські війська, які будуть направлені на Курщину. Крім того, не виключено, що вони будуть використовуватись Росією на території Білгородської області.

"Їх (військових КНДР - ред.) будуть змішувати з бурятами. Фактично елемент маскування застосування військ КНДР, який буде застосовувати ворог - це буряти. Тобто їх будуть фактично називати бурятами та не будуть зізнаватися, що це військові із КНДР", - зазначає Коваленко. відео дня

Однак він наголосив, що розвідці відомо про ці плани ворога, крім того, про це повідомлені й західні партнери України.

Керівник ЦПД наголосив, що Заходу потрібно зрозуміти, що це вже питання не тільки України, а це питання глобального протистояння.

"Фактично "вісь зла" Іран, КНДР, Росія створює точки напруги в Європі. Війна в Україні, на Близькому Сході війна з Ізраїлем, загострення на корейському півострові, застосування військових КНДР у війні в Європі. Це фактично наступ на інтереси США та Заходу в цілому. Це вже мова про дуже серйозні речі", - наголосив він.

Коваленко зазначив, що у випадку відсутності належної реакції з боку країн Заходу, росіяни почнуть поступово насичувати свою армію військовими із КНДР для кількості для збереження російських солдатів або перекидання їх на інші ділянки фронту.

"Зараз попередньо історія така, що війська КНДР заходять куди, звідти виходять росіяни, перекидаються на Схід України, це їх тактика. Але Росія отримуватиме, за рахунок цього людського ресурсу, можливості накопичувати резерви й через 4-6 років просто воювати проти Заходу, проти НАТО, проти країн Балтії", - резюмував Андрій Коваленко.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Застосування військ КНДР проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вже 18 військових із КНДР втекли зі своїх позицій у Брянській та Курській областях, поблизу кордону з Україною. За даними ЗМІ, випадки втечі були зафіксовані за 7 кілометрів від української території. Причини втечі північнокорейських військових залишаються невідомими.

Водночас, у військовій розвідці розповіли про ймовірну участь північнокорейських військових у бойових діях на боці Росії. Зокрема, на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади російської окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", до якого входять військові з КНДР.

Як зазначив оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко, північнокорейські військові, яких перекинуть до зони бойових дій, ймовірно, будуть використовуватися в тилу Росії або на тимчасово окупованій території Криму.

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