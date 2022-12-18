Провали РФ під Бахмутом: між бойовиками "ДНР" і найманцями Вагнера зростає розкол - ISW

"Воєнкори" РФ накинулися на ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який заявив про участь його бойовиків у боях за Бахмут.

У окупантів розкол через бої за Бахмут / Twitter / informatorlgua, Freeradio

Між бойовиками "ДНР" і найманцями ПВК "Вагнера" наростає розкол через ситуацію навколо боїв за Бахмут Донецької області.

Після того як ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про те, що його бойовики беруть участь у боях в районі Бахмута, прозвучала критика з боку російських "воєнкорів", повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).

"Розбіжності між твердженнями Пушиліна і виступами Пригожина (засновника ПВК "Вагнер" — ред.) та інших відомих осіб в інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" триває і зростає розкол", — пишуть американські військові аналітики.

У звіті ISW також підкреслюється, що участь найманців Вагнера в бойових діях навколо Бахмута може сприяти розколу між різними угрупованнями російських окупаційних військ, а також дискредитує бойовиків терористичної "ДНР".

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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