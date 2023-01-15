Маніяк РФ, який вбив понад 80 жінок, попросився до армії окупантів на війну в Україну

Колишній російський міліціонер Михайло Попков, який відбуває два довічних покарання після вбивства понад 80 жінок, отримавший після цього кличку "Ангарський маніяк", заявив про те, що хоче відправитися в Україну воювати в лавах російських найманців.
Його слова опублікували пропагандисти з "Вєсті Іркутськ". Видання повідомило, що зараз Попкова етапували з Мордовії в Іркутськ через зізнання у вбивствах, в яких він не був раніше звинувачений.
У Попкова запитали, яке у нього є бажання. Російський маніяк не бентежачись відповів, що хоче "в армію" і не проти відправитися на війну, хоча і побоюється холодів.
Як відомо, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин вербує в російських в'язницях "новобранців", яких відправляють на війну в Україну.
При цьому втрати на війні серед "вагнерівців" колосальні. Більшість ліквідують на лінії фронту.
Раніше повідомлялося, що в Новошахтинську, який знаходиться в 20 км від кордону з Україною, невідомий в камуфляжі і Балаклаві стріляв з кулемета в поліцейських, які прочісували місцевість у пошуках зниклої жінки.
В результаті 27-річний сержант був поранений, його госпіталізували. Telegram-канали писали, що це був дезертир з ПВК Вагнера.
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