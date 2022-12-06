Паніка під Ростовом: дезертир РФ, який втік з України, з кулемета поранив поліцейського

У передмісті міста Новошахтинськ Ростовської області РФ чоловік в камуфляжній формі відкрив вогонь з кулемета, поранивши поліцейського.
Зловмиснику вдалося втекти, в даний час силовики займаються його розшуком, пишуть російські Telegram-канали.
У регіональному МВС підтвердили інформацію і уточнили, що злочин було скоєно сьогодні в районі 12 години дня в передмісті міста Новошахтинська. Правоохоронець, який отримав вогнепальне поранення, госпіталізований.
Уточнюється, що в Новошахтинську закривають дитячі садки і виїзд з міста, а сам стрілець може бути дезертиром, який "втік з боку України".
ТАРС з посиланням на правоохоронні органи підтверджує, що мова про дезертира з кулеметом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з території Херсонської області у окупований РФ Крим прорвалася озброєна банда російських військових-дезертирів.
Про групу з 13 втекли російських військових розповіла глава Фонду "Русь сидить" Ольга Романова.
Вона також показала орієнтування на членів банди військових РФ. Згідно з орієнтуванням, військовослужбовці самовільно покинули Херсонську область і перебувають на території Криму.
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