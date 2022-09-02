"Забирайтеся звідси, ви фашисти": казахи почали ганяти російських туристів з буквою "Z" на авто

Казахи почали ганяти російських туристів з буквою "Z" на авто / скріншот

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жителі країни-агресора все частіше скаржаться на "неналежне" ставлення з боку інших країн.

На своїй сторінці в Instagram журналіст Дмитро Гордон опублікував ролик, в якому росіянка розповіла, що в Казахстані негативно відреагували на знак Z, зображений на її автомобілі.

На відео росіянка показала автобус, водій якого сказав їй "забиратися".

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"Знаходимося ми на території Павлодарської області. Ми - росіяни. Курортна зона Жасибай. Зустріли нас тут дуже недружелюбно. Побачили на склі нашої машини ось такий знак. Накинулися на нас зі звинуваченнями, що ми напали на Україну. Водій автобуса сказав, що нам тут не раді, "забирайтеся звідси, ви фашисти", – поскаржилася росіянка на відео.

Нагадаємо, раніше російський журналіст Андрій Караулов, який підтримує війну з Україною, поскаржився на погане ставлення до росіян в Європі. Громадянам країни-агресора навіть плюють у каву, але Караулов не розуміє, в чому причина такого ставлення людей до росіян.

Раніше блогер Олексій Дурнєв опублікував відео з магазину в Грузії, на якому россіянка, яка була явно не в собі, влаштувала скандал, а відвідувачі супермаркету попросили її покинути будівлю.

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