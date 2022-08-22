У ЗСУ є від 8 до 10 тижнів на контрнаступ, війська РФ ще не зупинені – естонський генерал

ЗСУ діють грамотно, а керівництво Росії, схоже, запанікувало - генерал-майор Пальм / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Наближення осені сигналізує про те, що в України та Росії залишається близько 8-10 тижнів для того, щоб організувати масовані атаки. Російські війська продовжують тактичний наступ - не можна сказати, що їх зупинили. Однак окупантам не вдається досягти серйозних успіхів. ЗСУ спрацювали грамотно, а російське керівництво, схоже, піддалося паніці. Загарбники не мають сил і засобів для забезпечення вирішальної переваги. Українці добре атакують в потрібних місцях, а росіяни несуть великі втрати. Про це заявив естонський генерал-майор Вейк-Велло Пальм.

Як повідомляє портал ERR, в обох сторін є від 8 до 10 тижнів для організації масштабних атак. Тактичний наступ окупантів триває, не можна сказати, що їх рішуче зупинили.

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За його словами, ЗСУ не проводять великих операцій. Вікно можливостей не таке велике - з середини жовтня організувати контрнаступ буде дуже складно.

"Збройні сили України великих наступальних операцій не проводять. Тимчасове вікно для великих наступів відносно коротке - вісім-десять тижнів. З середини жовтня буде дуже складно організувати наступ", - вважає Пальм.

Також він акцентував увагу і на тому, що військам Росії так і не вдалося серйозно просунутися. Сили оборони України діють грамотно - Москва, схоже, панікує.

"У багатьох місцях українська інформаційна операція разом з контратаками спрацювала дуже добре, і мені здається, що російське керівництво запанікувало", - додав військовий.

Крім того, генерал уточнив, що хід війни Росії проти України продемонстрував провальну тактику росіян, суть якої в масовому наступі. Відтепер у окупантів немає сил і засобів для рішучого перелому, у той час, коли ЗСУ добре впоралися зі своїми завданнями завдяки озброєнню від Заходу і навчанню. Окупанти несуть великі втрати.

"У російської армії свої проблеми, у них немає засобів, щоб рішуче змінити ситуацію, вони ніде не досягли вирішальної переваги. Україна добре пручалася за допомогою західної зброї і навчання. Вони добре атакують в потрібних місцях. Російські сили не можуть зберігати темп і вони несуть великі бойові втрати", - підкреслив Вейк-Велло Пальм.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше сказав про те, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Подібний крок означатиме перенесення війни на майбутнє. Українська держава має намір повернути всі свої території в рамках міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 року.

Президент Володимир Зеленський чітко заявляв, що Україна може піти на перемовини з РФ. Але умова Києва не змінюється - окупанти в такому випадку повинні будуть вийти з окупованих українських територій.

Представник Росії при ООН в Женеві Геннадій Гатілов вибухнув словами про те, що Москва, мовляв, не згодна на перемовини глави Кремля Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, російська держава очікує на затяжну війну.

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