'Переговори щодо поділу земель': Трамп здивував заявою

Про це ведуться переговори просто зараз, заявив президент США.

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/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Як зараз тривають переговори

Як президент США відреагував на масований обстріл РФ Одеси

Президент США Дональд Трамп розповів, як тривають переговори про завершення війни РФ проти України.

За його словами, зараз обговорюють питання "щодо поділу земель".

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"Ми збираємося досить скоро досягти повного припинення вогню, тоді у нас будуть контракт і домовленості, про які тривають переговори, контракт щодо розподілу земель тощо, тощо, про це тривають переговори прямо зараз, поки ми говоримо", - заявив президент США в Овальному кабінеті, пише "Суспільне".

Також він відповів на запитання, чи планує він запровадити проти Росії додаткові санкції через те, що вона продовжує атакувати Україну: "Ну, вони воюють один з одним. У нас припинення вогню в багатьох районах".

Результати переговорів в Саудівській аравії / Інфографіка: Главред

Ініціатива США щодо припинення вогню - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський погодився припинити удари по енергетичних об'єктах РФ і обговорив можливість часткового припинення вогню під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Згодом ЗМІ зазначили, що в питанні контролю за режимом припинення вогню на російсько-українській війні поки що немає чітких механізмів, тож команда Києва з американцями працюватиме над цим.

Раніше також президент України Володимир Зеленський повідомив, що 24 березня в Саудівській Аравії представники США зустрінуться з делегаціями України та Росії. Українські чиновники зустрінуться з американськими окремо від росіян.

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