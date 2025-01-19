У Трампа змінилась стратегія щодо переговорів Зеленського і Путіна

У команди Дональда Трампа немає стратегічного бачення щодо питання війни в Україні.

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Чи зможе Трамп врегулювати війну в Україні / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Ключові тези Краєва:

Трамп та його оточення стали реалістично дивитись на розв'язання війни

Російський диктатор хоче поговорити із Трампом

Заяви чиновників США мають різний зміст щодо війни

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що в адміністрації Дональда Трампа немає чіткої стратегії щодо вирішення російсько-української війни, оскільки часто заяви тих чи інших чиновників мають різний зміст.

"Трамп та його оточення стали більш реалістично дивитись на розв'язання питання російсько-української війни. Ніхто вже не говорить про те, що потрібно один раз зателефонувати Путіну та Зеленському і тоді війна завершиться. Тепер вони вже розуміють, що потрібен попередній процес підготовки до таких переговорів. Команда Трампа постійно зараз у контакті з Офісом президента України. Путін теж намагається до них достукатись, бо сам Трамп говорив, що це не він хоче до нього дзвонити, а російський диктатор хоче з ним поговорити. Тому зараз тривають певні попередні узгодження позицій та взаємні обміни думками", - пояснив Краєв у ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

За словами експерта, команда Трампа продовжує працювати в умовах невизначеності та нерозуміння своїх кінцевих цілей.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

"У команди Дональда Трампа немає стратегічного бачення щодо питання війни в Україні. Вони навіть не прописали стратегію вирішення російсько-української війни. Якби вони прописали стратегію й мали повноцінне бачення ситуації, то ми б почули від Трампа та його оточення більш чіткіші та концентровані заяви. Зараз же є чимало розходжень та багато неточностей в межах його адміністрації. Коли одні люди говорять про завершення переговорів через пів року, а інші, що лише через пів року такі перемовини почнуться. Тобто, вони працюють в умовах невизначеності й нерозуміння своїх кінцевих цілей", - додав він.

Політика Трампа - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США опиниться у слабкій позиції через переговори Трампа та Путіна. Ігор Айзенберг вважає, що якщо Дональд Трамп незабаром проведе розмову з Путіним без оголошення додаткових важелів тиску на Росію, то це буде демонстрацією слабкості США.

Колишній радник Трампа попереджає, що Трамп хоче "покінчити" з війною в Україні. Джон Болтон зазначив, що Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим.

Шольц розповів про розмови з Трампом і зробив прогноз щодо допомоги Україні від США. Берлін веде посилений діалог із командою обраного президента США Дональда Трампа. Після його офіційної інавгурації Вашингтон навряд чи скоротить підтримку Україні.

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