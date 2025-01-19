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У Трампа змінилась стратегія щодо переговорів Зеленського і Путіна

Юлія Закрепа
19 січня 2025, 12:45
515
У команди Дональда Трампа немає стратегічного бачення щодо питання війни в Україні.
У Трампа змінилась стратегія щодо переговорів Зеленського і Путіна
Чи зможе Трамп врегулювати війну в Україні / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Ключові тези Краєва:

  • Трамп та його оточення стали реалістично дивитись на розв'язання війни
  • Російський диктатор хоче поговорити із Трампом
  • Заяви чиновників США мають різний зміст щодо війни

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що в адміністрації Дональда Трампа немає чіткої стратегії щодо вирішення російсько-української війни, оскільки часто заяви тих чи інших чиновників мають різний зміст.

"Трамп та його оточення стали більш реалістично дивитись на розв'язання питання російсько-української війни. Ніхто вже не говорить про те, що потрібно один раз зателефонувати Путіну та Зеленському і тоді війна завершиться. Тепер вони вже розуміють, що потрібен попередній процес підготовки до таких переговорів. Команда Трампа постійно зараз у контакті з Офісом президента України. Путін теж намагається до них достукатись, бо сам Трамп говорив, що це не він хоче до нього дзвонити, а російський диктатор хоче з ним поговорити. Тому зараз тривають певні попередні узгодження позицій та взаємні обміни думками", - пояснив Краєв у ефірі телеканалу "Еспресо".

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За словами експерта, команда Трампа продовжує працювати в умовах невизначеності та нерозуміння своїх кінцевих цілей.

Трамп инфографика
Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

"У команди Дональда Трампа немає стратегічного бачення щодо питання війни в Україні. Вони навіть не прописали стратегію вирішення російсько-української війни. Якби вони прописали стратегію й мали повноцінне бачення ситуації, то ми б почули від Трампа та його оточення більш чіткіші та концентровані заяви. Зараз же є чимало розходжень та багато неточностей в межах його адміністрації. Коли одні люди говорять про завершення переговорів через пів року, а інші, що лише через пів року такі перемовини почнуться. Тобто, вони працюють в умовах невизначеності й нерозуміння своїх кінцевих цілей", - додав він.

Політика Трампа - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США опиниться у слабкій позиції через переговори Трампа та Путіна. Ігор Айзенберг вважає, що якщо Дональд Трамп незабаром проведе розмову з Путіним без оголошення додаткових важелів тиску на Росію, то це буде демонстрацією слабкості США.

Колишній радник Трампа попереджає, що Трамп хоче "покінчити" з війною в Україні. Джон Болтон зазначив, що Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим.

Шольц розповів про розмови з Трампом і зробив прогноз щодо допомоги Україні від США. Берлін веде посилений діалог із командою обраного президента США Дональда Трампа. Після його офіційної інавгурації Вашингтон навряд чи скоротить підтримку Україні.

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