У Токаєва "взули" Путіна: Казахстан заборонив поставляти в РФ особливі товари

Агресорка Росія тепер не зможе отримувати через територію Казахстану дрони, електрочіпи та електроніку, яка може бути використана на фронті в Україні.

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Казахстан експортує усі товари, крім тих, які мають відношення до війни - віцепрем'єр / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Казахстан запустив заборону на експорт на територію країни-агресора Росії 106 видів товарів, які можуть використовуватися у військових цілях. Йдеться про дрони, електрочіпи та електроніку. Раніше такі товари Москва отримувала транзитом шляхом казахської державу. Про це заявив віцеміністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв.

Як повідомляє КазТАГ, він розповів про те, що Астана заборонила постачати до Росії 106 видів товарів, які можуть використовуватися у військових цілях.

"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни – на них накладені обмеження. Це 106 найменувань товарів – їх експорт ми повністю заборонили", - сказав Торебаєв. відео дня

Тепер РФ не зможе через територію Казахстану отримувати дрони, електрочіпи та інші товари, які можуть бути застосовані під час військових дій.

"Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше реекспортувалися через Казахстан. Імпорт до Казахстана здійснюється, але експорт – ні. Вони (виробляються, - ред.) не тільки на Заході, але і в інших країнах", - підкреслив Кайрат Торебаєв.

Казахстан підтримав санкції проти Росії

Офіційна Астана підтримала санкції Заходу, які були впроваджені цивілізованим світом щодо Росії після її повномасштабного військового вторгнення на територію України. Рішення щодо заборони експорту товарів має посприяти посиленню боротьби з обходом Кремлем західних санкцій.

Президент Касим-Жомарт Токаєв раніше заявляв, що Казахстан має намір дотримуватися санкцій проти РФ.

"Будемо слідувати санкційному режиму. У нас є контакти із відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму і будь-яких побоювань німецької сторони щодо дій для обходу санкційного режиму, мені здається, не повинно бути", - казав Токаєв.

Крім того, за його словами, Астана дотримується точки зору, згідно з якою війна Росії і України повинна завершитися на базі Статуту ООН. Фактично він виступив за завершення війни на умовах відновлення територіальної цілісності і суверенітету української держави, на чому наполягає Київ і чому противиться Москва.

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