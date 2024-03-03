Окупанти панікують: у Феодосії пролунали потужні вибухи, перекрили рух трасою

У Криму тимчасово обмежено рух трасою "Таврида" в керченському напрямку, зокрема, ділянка у районі Феодосії.

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У Криму потужна "бавовна" / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, pexels, скріншот: deepstatemap

Місцеві мешканці у Мережі повідомили, що у Феодосії пролунало декілька потужних вибухів.

Згідно з інформацією у соцмережах, прозвучали два потужні вибухи. Після деякої паузи протягом години пролунало ще кілька вибухів, від яких у місцевих жителів ледь не повилітали вікна. Вибухи нібито пролунали в районі нафтобази, повідомили у Telegram-каналі.

Трасу поблизу Феодосії перекрили

У Криму тимчасово обмежено рух трасою "Таврида" в керченському напрямку, зокрема, ділянка у районі Феодосії. Найближчим часом буде повідомлено про шляхи об'їзду та орієнтовний час зняття обмежень. Про це заявила місцева окупаційна влада, переда Telegram-канал "Крым. Реалии".

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"Бавовна" у Криму / скріншот: Telegram

Дивіться відео, як у Криму лунали потужні вибухи:

Окупанти в паніці звернулись до жителів півострова

"Шановні мешканці та гості Республіки Крим! Тимчасово обмежено рух автомобілів у районі 89 км автомобільної дороги "Таврида". Об'їзд даної ділянки можливий за трьома напрямками:- автомобільна дорога Таврида - Владиславівка Кіровський район - Семисотка Ленінський район - Батальне Ленінський район - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках;- автомобільна дорога Таврида - Феодосія - Приморський - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках;- автомобільна дорога Таврида - Первомайське Кіровський район - Феодосія - Приморський - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках", - йдеться у повідомленні окупантів.

Також схема руху автобусів міжрегіональними маршрутами регулярних перевезень тимчасово змінена з об'їздом через місто Феодосію.

Міноборони РФ заявило про масовану атаку БПЛА

У Міноборони РФ у соціальних мережах повідомили про те, що російські "засоби ППО" нібито знищили над Кримом 38 "українських безпілотників".

"Сьогодні вночі припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну атаку" із застосуванням 38 "БпЛА літакового типу" по об'єктах на території Російської Федерації", - заявили у відомстві Шойгу.

РФ повідомила про атаку дронів у Криму / скріншот: Telegram

Нагадаємо, що у Криму прогриміли вибухи. Відомо, що "прилетіло" по базі РФ під Сімферополем. Вибухи прогриміли в районі Сак, Євпаторії та Гвардійського, повідомлялось про роботу на окупованому Кримському півострові систем ППО російських військ.

У Криму окупанти скаржаться на атаку дронів. Партизани кажуть, що їм вдалося встановити місце розташування сил ППО росіян під Сімферополем. Міноборони Росії звітує про нібито "знищення", як стверджують окупанти, "українського" дрона.

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