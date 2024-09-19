У РФ інший пріоритет: аналітик сказав, чому Путін не спішить відбивати Курщину

Російські окупанти чекатимуть відповідної погоди чи додаткових резервів, щоб почати активно витісняти українські війська з Курської області.

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Аналітик сказав, чому Путін не спішить відбивати Курщину/ колаж: Главред, фото: скрін, міноборони РФ

Зараз активні бойові дії відбуваються на двох ділянках фронту – в Курській області країни-агресорки Росії та в Донецькій області України. Але пріоритетним для РФ є саме Донецький напрямок, тому окупанти там ведуть активніші дії.

Якщо російським військам не вдасться витіснити українську армію з Курської області до 1 жовтня цього року, як наказав російський диктатор Володимир Путін, то українські сили, які перебувають там, отримають плюс-мінус статус-кво. Таку думку висловив азербайджанський військовий аналітик та експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде під час чату на Главреді.

"Отримаємо плюс-мінус статус-кво. Наразі активні бойові дії відбуваються на двох ділянках фронту – у Курській і Донецькій областях. Донецький напрямок – це пріоритет для Росії, і там бої триватимуть за будь-якого розкладу. Якщо російські війська не зможуть видавити українські з території Курської області, вони чекатимуть або відповідних погодних умов, тобто сезону дощів, або накопичення додаткових резервів", – зазначив аналітик. відео дня

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше в ISW зазначили, що українські сили атакували в Курській області та просунулися у Вовчанську. Тривають бої вздовж українського плацдарму в Курській області, повідомляє Інститут вивчення війни.

Раніше голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що РФ стягує на Курщину ще більше військ, і пояснив, чому Україні це вигідно.

Нагадаємо, військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде розповів, як Курська операція ЗСУ вплинула на перебіг війни.

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