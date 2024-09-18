РФ стягує на Курщину ще більше військ: Кузан сказав, чому Україні це вигідно

Україні вигідно те, що РФ стягує на Курщину ще більше військ, адже однією з цілей операції на Курщині було переманювання сил російських окупантів.

https://glavred.net/world/rf-styagivaet-na-kurshchinu-eshche-bolshe-voysk-kuzan-skazal-pochemu-ukraine-eto-vygodno-10598129.html Посилання скопійоване

РФ стягує на Курщину ще більше військ:/ скрин, Минобороны РФ

Країні-агресорці Росії не вистачає 32 тисяч російських військових, які зараз перебувають в Курській області, щоб витіснити звідти українських воїнів. Тому РФ збільшує угруповання своїх військ на Курщині.

Але це вигідно Україні, адже однією з цілей Курської операції було саме переманювання і виманювання сил російських загарбників. Про це сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в інтерв'ю Radio NV.

Він зазначив, що росіяни збільшують своє угруповання на цьому напрямку до 40 тисяч осіб.

відео дня

За словами експерта, українські військові в Курській області не перебувають у класичній обороні, а постійно рухаються.

"І ось ця швидкість маневру, ухвалення рішень постійно застає росіян зненацька. І от раз за разом вони терплять невдачі. Вони дуже сподівалися, що ми видихнемося, що у нас не вистачить сил триматися вже понад місяць, але натомість угруповання успішно виконує свої завдання і постійно йде просування, виманювання сил противника", – сказав Кузан.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ виходять на новий рубіж в Курській області. Російські війська, фактично, потрапили у новий "котел" на території Курської області.

Також раніше в ISW зазначили, що українські сили атакували в Курській області та просунулися у Вовчанську. Тривають бої вздовж українського плацдарму в Курській області, повідомляє Інститут вивчення війни.

Нагадаємо, військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде розповів, як Курська операція ЗСУ вплинула на перебіг війни.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред