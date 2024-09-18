РФ стягує на Курщину ще більше військ: Кузан сказав, чому Україні це вигідно

Країні-агресорці Росії не вистачає 32 тисяч російських військових, які зараз перебувають в Курській області, щоб витіснити звідти українських воїнів. Тому РФ збільшує угруповання своїх військ на Курщині.
Але це вигідно Україні, адже однією з цілей Курської операції було саме переманювання і виманювання сил російських загарбників. Про це сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в інтерв'ю Radio NV.
Він зазначив, що росіяни збільшують своє угруповання на цьому напрямку до 40 тисяч осіб.
За словами експерта, українські військові в Курській області не перебувають у класичній обороні, а постійно рухаються.
"І ось ця швидкість маневру, ухвалення рішень постійно застає росіян зненацька. І от раз за разом вони терплять невдачі. Вони дуже сподівалися, що ми видихнемося, що у нас не вистачить сил триматися вже понад місяць, але натомість угруповання успішно виконує свої завдання і постійно йде просування, виманювання сил противника", – сказав Кузан.
Хто такий Сергій Кузан
Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія
Голова Українського центру безпеки та співробітництва.
Операція в Курській області – останні новини
Раніше повідомлялося, що ЗСУ виходять на новий рубіж в Курській області. Російські війська, фактично, потрапили у новий "котел" на території Курської області.
Також раніше в ISW зазначили, що українські сили атакували в Курській області та просунулися у Вовчанську. Тривають бої вздовж українського плацдарму в Курській області, повідомляє Інститут вивчення війни.
Нагадаємо, військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде розповів, як Курська операція ЗСУ вплинула на перебіг війни.
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