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"Ми готові": в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни та "накинулись" на Трампа

Юрій Берендій
23 червня 2026, 17:38
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Кремль звинуватив адміністрацію Трампа у зміні курсу, оголосив про готовність повернутися до переговорів та заявив про гарантії безпеки для Білорусі.
'Ми готові': в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни та 'накинулись' на Трампа
Мирні переговори - в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Про що сказав Сергій Лавров:

  • Лавров заявив про готовність РФ відновити переговори будь-коли
  • РФ більше не бачить у західних країнах чесних посередників у війні
  • Москва готова задіяти сили для захисту Білорусі у разі потреби

Росія заявила про готовність повернутися до переговорів щодо війни проти України. При цьому у Кремлі звинуватили США у відмові від ролі нейтрального посередника та продовженні політики тиску на Москву. Також у Кремлі висунули нові претензії до адміністрації Дональда Трампа і зробили низку різких заяв на адресу України та Європи. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров під час круглого столу.

У Москві стверджують, що більше не покладають сподівань на західні країни у питаннях врегулювання війни та мають намір діяти, виходячи з власних військово-політичних цілей.

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"Зараз ми зосереджуємося на досягненні цілей спеціальної військової операції, виходячи з того, що всі західні ініціативи та всі надії на Захід як на чесного посередника вже давно провалилися", — сказав Лавров.

Окремо російський міністр розкритикував політику Вашингтона, заявивши, що після переговорів на Алясці позиція США нібито змінилася. За його словами, Білий дім відмовляється від попередніх підходів і робить ставку на посилення тиску на Росію.

"Що стосується Сполучених Штатів, то, наскільки можна оцінювати їхні дії, вони начебто відходять від претензій на роль об’єктивного посередника і дотримуються того самого курсу нарощування санкційного тиску на Росію. Забуто заяву Трампа, зроблену одразу після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці, про те, що в Україні потрібен довгостроковий мир, а не перемир’я на пару років", — заявив Лавров.

Водночас глава російського МЗС висловив невдоволення останніми заявами американської сторони в Організації Об'єднаних Націй, вважаючи їх свідченням зміни підходів до врегулювання конфлікту.

"Ось учора буквально заступник постійного представника США при ООН вимагав негайного припинення вогню. Більше нічого, про жодне довгострокове врегулювання він не говорив", — сказав він.

Попри критику Заходу, Москва заявила про готовність повернутися до переговорного процесу. У Кремлі стверджують, що можуть продовжити діалог із тієї стадії, на якій він був перерваний.

"Ми готові їх відновити будь-коли на тій точці, на якій вони зупинилися", — наголосив Лавров.

Окрім теми України, російський міністр торкнувся й відносин із Білоруссю, пославшись на чинний договір про гарантії безпеки в межах Союзної держави. За його словами, Москва готова застосувати всі передбачені документом механізми у разі виникнення відповідної необхідності.

"І у разі потреби ми готові вжити всього комплексу заходів, передбачених договором, щоб забезпечити безпеку нашого союзника і, зрозуміло, безпеку Союзної держави", — підсумував він.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Що змусить Путіна піти на переговори - коментар експерта

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив, що одним із факторів, який може підштовхнути російського диктатора та воєнного злочинця Путіна до переговорів, є прагнення залишити після себе вигідний історичний образ.

На його думку, Кремлю потрібен не стільки реальний успіх, скільки можливість представити результат як перемогу. Водночас російське суспільство, за словами експерта, зацікавлене у якнайшвидшому завершенні війни, але лише за умови збереження відчуття перемоги, оскільки поразка є неприйнятною для сформованої пропагандою картини світу.

Чаленко також звернув увагу, що в російському інформаційному просторі неодноразово просували наратив про те, що поразка від України нібито не є справжньою поразкою, оскільки українців представляють як "таких самих росіян". Подібні тези, за його словами, поширювали як пропагандисти, так і окремі представники російських еліт.

Експерт вважає, що навіть відмова від вимоги повернення до кордонів 1991 року може бути використана Кремлем як доказ нібито територіальних здобутків. Крім того, російська влада активно використовує риторику про протистояння "56 країнам", формуючи образ держави, яка буцімто змогла вистояти перед об'єднаним світом.

"Головне - достукатися до Путіна в тому, що потрібно згортати війну. І щоб це була не просто думка, наприклад, Козака чи ще якогось окремого топ-чиновника, а загальна позиція владної вертикалі", - підсумував політолог.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше помічник президента Юрій Ушаков повідомив про закриті контакти з Києвом. Він підкреслив, що секретні перемовини можуть вплинути на подальший переговорний процес і вимагають ретельного відбору каналів комунікації, що підтвердило зацікавленість обох сторін у непрямому діалозі. Наразі подробиці залишаються обмеженими.

Зазначимо, політолог Ігор Чаленко під час інтерв'ю висловив думку щодо перспектив прямого діалогу. За його словами, новий формат переговорів з долученням європейських гравців зміг би наповнити попередні домовленості змістом і вплинути на подальшу координацію санкційних та безпекових заходів.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський висловив позицію щодо ініціативи зустрічі на полях міжнародного саміту. Президент зауважив, що зустріч на саміті G7 могла б стати платформою для предметних переговорів і закликав профільні відомства оперативно узгодити підходи до підготовки такого формату переговорів.

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Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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