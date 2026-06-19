Для 'серйозних' мирних переговорів: у Кремлі зухвало висунули умову Європі

Пєсков також сказав, що РФ нібито готова до мирних переговорів.

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У Кремлі висловилися про участь Європи в переговорах / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

Пєсков розкритикував підхід ЄС до переговорів з РФ

У Кремлі переконані, що Україна у складному становищі

Речник також повторив заяву про нібито відкритість до діалогу

Країни Європейського Союзу помиляються, вважаючи, що будувати діалог з Росією треба з позиції сили. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Це найбільша помилка - чи випливає вона з некомпетентності, з їхньої дезінформованості чи їхньої дурості - точно ми не знаємо, але це факт", - сказав він. відео дня

За його словами, Європі для участі в переговорах нібито необхідно "ознайомитися з реальним станом справ, зокрема в українському конфлікті", і додав, що це нібито не Москва була ініціатором припинення контактів з ЄС.

Він також переконаний, що Київ нібито "перебуває у дуже скрутному становищі", проте "продовжує дотримуватися лінії, яка не спрямована на переговори".

Пєсков також повторив риторику про те, що країна-агресорка нібито готова до серйозних мирних переговорів, і зазначив, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв про готовність Москви до діалогу.

Чи можливі мирні переговори з РФ без США

Політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко заявив, що останнім часом активізувалися розмови щодо участі Європи у мирних переговорах.

За його словами, Німеччина, Франція, Британія разом із Києвом шукають механізм залучення Путіна до переговорів, але без участі США їх не буде.

"Я не думаю, що це (переговори, - ред) буде без участі американців. Очевидно, йдеться про доповнення нинішнього переговорного треку з долученням четвертої сторони. Причому саме Європи, а не Європейського Союзу, тому що формат E3 — це Німеччина, Франція, а також Велика Британія", - підкреслив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, голова Європейської ради Антоніу Кошта намагався налагодити прямий контакт із Кремлем, щоб наблизити переговори про припинення війни в Україні. Однак ці дипломатичні зусилля не дали результату, адже російський диктатор Володимир Путін не розглядає Європу як повноцінного учасника майбутніх перемовин.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що нові переговори між Україною та Росією можуть відбутися цього літа. На його думку, російський диктатор Володимир Путін зараз більш відкритий до переговорів.

Водночас президент України Володимир Зеленський говорив, що президент США Дональд Трамп підтримує курс на посилення тиску на Росію, а міжнародні партнери мають достатньо інструментів, щоб змусити Кремль перейти до дипломатичного врегулювання війни.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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