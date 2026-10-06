Аліну Кабаєву замінили на 19-річну фаворитку — деталі

Багаторічні чутки про те, що коханка диктатора Путіна очолить російську художню гімнастику, остаточно розвіялися.

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Аліну Кабаєву замінили на молоду гімнастку / колаж: Главред, скріншот із відео

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Хто замінить Ірину Вінер

Чому Аліна Кабаєва не стала наступницею тренера

Протягом багатьох років у світських колах ходили стійкі чутки, що після виходу Ірини Вінер на пенсію її місце займе коханка російського диктатора Аліна Кабаєва. Однак, як повідомляють росЗМІ, епоха фаворитки Володимира Путіна раптово завершилася, а скандальна тренерка оголосила ім’я зовсім іншої наступниці.

Нею стала 19-річна чемпіонка Росії Анна Попова, яка щойно оголосила про вимушене завершення спортивної кар’єри через важку травму.

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"Мені дуже важко говорити про це, адже художня гімнастика - це все моє життя. Я хочу подякувати всім тренерам, які були поруч зі мною", - заявила Попова.

Анна Попова стане наступницею Ірини Вінер / скрін з відео

Причиною відходу Попової з великого спорту стала надзвичайно складна операція на спині. За словами самої Вінер, після Ігор БРІКС молодій гімнастці вставили кілька титанових хребців, проте дівчина продовжувала тренуватися й згинатися навпіл, незважаючи на страшенний біль, чим остаточно підкорила серце скандально відомої наставниці. Зрозумівши, що кар’єра спортсменки добігла кінця, Вінер особисто запропонувала дівчині стати її головною помічницею та спадкоємицею.

"А потім я їй сказала: „Ти маєш бути моєю помічницею, ти маєш бути моєю заміною, ти маєш мені допомагати", - заявила Ірина Вінер.

Аліна Кабаєва не займе місце Ірини Вінер / Фото: instagram.com, Аліна Кабаєва

Примітно, що розмови про Кабаєву як про єдину спадкоємицю тренера точилися роками. Разом вони виграли безліч турнірів, і Вінер вважала її своєю найкращою вихованкою. На користь того, що Кабаєва готується стати наступницею тренера, свідчило й те, що коханка Путіна у 2022 році заснувала власну академію художньої гімнастики "Небесна грація".

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Про персону: Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадська та політична діячка, медіа-менеджерка. З вересня 2014 року - голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн запровадила персональні санкції проти Кабаєвої.

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