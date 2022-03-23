Напад Росії на Україну: у Кремлі заявили, що Путін "наразі не досяг" своїх цілей

Дмитро Пєсков / Reuters

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву про те, що президент РФ Володимир Путін ще не досяг своїх цілей під час війни Росії проти України. За його словами, так звана "військова операція", мовляв, йде за планом і відповідно до термінів. Він також каже, що росіяни нібито б'ють тільки по військовій інфраструктурі. Удари російської авіації по цивільних об'єктах України Пєсков заперечує.

У інтерв'ю CNN у відповідь на запитання журналістки про те, чи досяг Путін, на його думку, своїх цілей в Україні, він відповів, що ні.

"Ну, по-перше, ще ні. Поки що не досяг", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря глави РФ, так звана "спеціальна військова операція" нібито йде за планом.

Крім того, Пєсков сказав, що авіація Росії нібито завдає ударів тільки по військових об'єктах.

Багаторазові факти атаки цивільних об'єктів він заперечує.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що російський президент Володимир Путін не демонструє сигналів до припинення війни Росії проти України. Західний світ разом з Києвом мають намір працювати над тим, щоб війна, яку розв'язав Путін проти української держави, стала стратегічною поразкою Москви. Кроки робитимуться незалежно від того, коли завершиться війна.