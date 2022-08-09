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У Путіна відкрилися очі, він скаржиться на проблеми алкоголізму і бідності в РФ

9 серпня 2022, 21:57

Путін назвав бідність і алкоголізм "гострою проблемою".

Володимир Путін
Володимир Путін побачив у РФ проблеми з алкоголізмом і бідністю / Фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін, в армії якого керівництво бореться з алкоголізмом солдатів, відкрив очі і побачив, що в Росії високий рівень алкоголізації населення. Він назвав це "гострою проблемою". Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.

Путін каже, що проблеми з алкоголем сильно відчуваються в містах, які були засновані при містоутворюючому підприємстві. А причиною алкоголізму він називає "низькі доходи".

"Від низьких доходів громадян, від ситуацій, пов'язаних з цими мономістами, і інша проблема – це високий рівень алкоголізації населення. Не треба нічого запихати кудись під килим, лакувати нічого, потрібно займатися найгострішими проблемами", - говорить Путін.

У Росстаті стверджують, що в першому кварталі 2022 року 14,3% жителів Росії проживали за межею бідності.

Нагадаємо, п'яні чеченці і буряти влаштували перестрілку між собою. Все це сталося цього тижня на території Токмацького ковальсько-штамповому заводі. Конфлікт між бурятами і чеченцями виник на національному ґрунті. Суперечка переросла в перестрілку. Точна кількість поранених поки невідома.

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов підтвердив, що видатний діяч Кремля (і колишній президент РФ) Дмитро Медведєв страждає від алкоголізму - і нібито через це диктатор Путін і замінив його Михайлом Мішустіним на посаді прем'єра РФ.

Інші новини:

бідність Володимир Путін Росія алкоголізм
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