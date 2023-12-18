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ЗСУ - про ситуацію на полі бою: ворог несе величезні втрати, але у нього великі ресурси

Андрій Ганчук
18 грудня 2023, 18:47
У агресора Росії працює військово-промисловий комплекс, ворог зберігає на своїх складах озброєнь, сказав представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ завдають російським окупантам дуже великих втрат - Фітьо / Колаж: Главред, фото: 241-ша ОБрТрО, Міноборони РФ

Окупаційні війська Росії несуть величезні втрати під час розв'язаної проти України повномасштабної війни. Проте у росіян є резерви, щоб продовжувати вести інтенсивні наступальні дії на полі бою. У ворога працює військово-промисловий комплекс і зберігаються озброєння на складах. Про це заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що війська РФ несуть дуже великі втрати, але одразу ж поповнюють свої сили новобранцями.

"Зараз втрати ворога гігантські, я б так сказав... З 1 по 16 грудня втрати окупантів у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" – 7697 людей особового складу, 485 одиниць ураженої або пошкодженої техніки, з яких 67 танків, 99 бойових броньованих машин і 77 гармат і мінометів різних калібрів", - сказав Фітьо.

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Представник ЗСУ також акцентував увагу на тому, що у Росії в чотири рази більше населення, ніж в України, і більше ресурсів. До того ж там працює військово-промисловий комплекс і зберігаються озброєння на складах.

"Звичайно, цей ресурс не безмежний. Ми зараз наносимо максимальні втрати ворогові, які він тільки може нести. Все залежить від суспільства — скільки їх суспільство буде терпіти такі втрати. Зараз бачимо, що в Росії все ж перемагає телевізор над холодильником і здоровим глуздом", - зазначив Фітьо.

Також Володимир Фітьо підкреслив, що незважаючи на великі втрати, ворог весь час атакує, кидає в бій максимум сил, підтримуючи свої штурми бронетехнікою.

Війна Росії проти України

Україна готує наступ за "планом Залужного", вважають німецькі журналісти Welt. Зокрема, вони стверджують, що операція повинна відповідати задумам головнокомандувача Валерія Залужного. Під час кампанії повинні використовуватися озброєння, які Київ вимагає від Заходу.

На їхню думку, перспективним напрямком може стати лівий берег Дніпра в Херсонській області. Західні винищувачі, танки та інша військова техніка можуть забезпечити прорив до захопленого Криму. Звідти до півострова 60 кілометрів.

Журналісти Bild дійшли висновку, згідно з яким ЗСУ різко змінюють стратегію війни і ставлять нову мету. Зокрема, сили оборони України мають намір зберегти якомога більше захисників і завдати російським окупантам максимум втрат.

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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