'У Путіна є козир': експерт пояснив, як РФ може змусити світ припинити допомагати Україні

РФ створює загрозу українським ядерним об’єктам, щоб вплинути на світове суспільство / kremlin.ru

Росія має ще один козир, який вона може використати у війні проти України, – це ядерна зброя. Саме за допомогою ядерного шантажу Путін може змусити світ відмовитись надавати допомогу Україні.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Спроби атакувати інфраструктуру України теж мають одне підґрунтя, тому що вони створюють певну загрозу українським ядерним об’єктам, я маю на увазі електростанції. І на думку московських вождів, це знову ж таки має стати таким серйозним інструментом впливу на світову спільноту, щоб змусити відмовитися від допомоги України", - переконаний експерт.

За його словами, така риторика має деякі результати, тому що люди у Європі дуже нервово ставляться до будь-якої інформації, пов’язаної із загрозою ядерним об’єктам. І таке саме можна говорити й про застосування ядерної зброї.

"Люди просто здебільшого навіть не уявляють, що таке підготувати ядерну зброю до дії. Тому на деякі верстви суспільства, незміцнілі уми, якщо можна говорити так, ця пропаганда також впливає. І тим паче, коли вона тиражується численними повідомленнями протягом тривалого періоду, люди починають у це вірити. Московські правителі як видатні користувачі пропагандистських інструментів знають, що роблять. Тож цьому дивуватися не треба. Але треба розуміти, що вибору ми не маємо. Ми маємо все одно боротися із противником і перемагати його на полі бою", - зазначив Грабський.

Хто такий Сергій Грабський Грабський Сергій (14 червня 1966, Тернопіль) – військовий коментатор, полковник запасу ЗСУ, громадський діяч. У 1998-1999 роках Грабський працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. У березні 2009 року, в складі тренувальної місії НАТО відбув до Іраку. За службу в Іраку першим серед громадян України отримав медаль НАТО "За особливі заслуги". Згодом брав участь у підготуванні миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж з боку РФ

Останнім часом глава Кремля Володимир Путін часто погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія повинна припинити шантаж ядерною зброєю. Український гарант зазначив, що оточення глави Кремля Володимира Путіна "цуцики", які після 50 г горілки кричить про застосування такої зброї. Це є абсолютно неприйнятним. Зеленський наголосив, що Європі слід показати силу, а Путін повинен відчути страх за свою владу в Москві.

До слова, за словами колишнього міністра оборони США і директора ЦРУ Леона Панетти, на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.

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