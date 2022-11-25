УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"У Путіна є козир": експерт пояснив, як РФ може змусити світ припинити допомагати Україні

25 листопада 2022, 02:15

Експерт наголосив, що люди у Європі дуже нервово ставляться до будь-якої інформації, пов’язаної із загрозою ядерним об’єктам.

'У Путіна є козир': експерт пояснив, як РФ може змусити світ припинити допомагати Україні
РФ створює загрозу українським ядерним об’єктам, щоб вплинути на світове суспільство / kremlin.ru

Росія має ще один козир, який вона може використати у війні проти України, – це ядерна зброя. Саме за допомогою ядерного шантажу Путін може змусити світ відмовитись надавати допомогу Україні.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Спроби атакувати інфраструктуру України теж мають одне підґрунтя, тому що вони створюють певну загрозу українським ядерним об’єктам, я маю на увазі електростанції. І на думку московських вождів, це знову ж таки має стати таким серйозним інструментом впливу на світову спільноту, щоб змусити відмовитися від допомоги України", - переконаний експерт.

За його словами, така риторика має деякі результати, тому що люди у Європі дуже нервово ставляться до будь-якої інформації, пов’язаної із загрозою ядерним об’єктам. І таке саме можна говорити й про застосування ядерної зброї.

"Люди просто здебільшого навіть не уявляють, що таке підготувати ядерну зброю до дії. Тому на деякі верстви суспільства, незміцнілі уми, якщо можна говорити так, ця пропаганда також впливає. І тим паче, коли вона тиражується численними повідомленнями протягом тривалого періоду, люди починають у це вірити. Московські правителі як видатні користувачі пропагандистських інструментів знають, що роблять. Тож цьому дивуватися не треба. Але треба розуміти, що вибору ми не маємо. Ми маємо все одно боротися із противником і перемагати його на полі бою", - зазначив Грабський.

Хто такий Сергій Грабський

Грабський Сергій (14 червня 1966, Тернопіль) – військовий коментатор, полковник запасу ЗСУ, громадський діяч.

У 1998-1999 роках Грабський працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. У березні 2009 року, в складі тренувальної місії НАТО відбув до Іраку. За службу в Іраку першим серед громадян України отримав медаль НАТО "За особливі заслуги". Згодом брав участь у підготуванні миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж з боку РФ

Останнім часом глава Кремля Володимир Путін часто погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія повинна припинити шантаж ядерною зброєю. Український гарант зазначив, що оточення глави Кремля Володимира Путіна "цуцики", які після 50 г горілки кричить про застосування такої зброї. Це є абсолютно неприйнятним. Зеленський наголосив, що Європі слід показати силу, а Путін повинен відчути страх за свою владу в Москві.

До слова, за словами колишнього міністра оборони США і директора ЦРУ Леона Панетти, на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.

Більше новин про ядерну загрозу з боку РФ:

війна в Україні ядерна зброя Володимир Путін військова допомога ядерна загроза війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:45

Коли ставити новорічну ялинку, щоб цілий рік була удача та достаток: сприятливі дати

03:50

Не додавайте 2 інгредієнта в салат: божевільний рецепт Оселедця під шубою на Новий рік 2023Відео

03:20

Снігом засипатиме: в Україну мчить потужний циклонВідео

02:15

"У Путіна є козир": експерт пояснив, як РФ може змусити світ припинити допомагати УкраїніВідео

01:32

Емілі Ратаковскі показала фігуру в леопардовому бікіні - без ретуші і з синцями на сідницях

Реклама
00:51

Прикмети на 25 листопада: які дві речі потрібно зробити, щоб стати багатшимВідео

00:08

Юрій Романенко. Нові ракетні удари тільки зміцнять рішучість українцівВідеоблоги

24 листопада, четвер
23:31

Зеленський розповів, за що Росія мстить Україні ракетамиВідео

23:27

Тотального блекауту в Україні не буде - АрестовичВідео

23:20

"Ми нікого не вбиваємо": Лукашенко зробив грубу заяву про війну в УкраїніВідео

22:48

Прикмети на 26 листопада: які 3 заборони не можна порушувати на Іоанна ЗлатоустаВідео

22:39

Світла може не бути від 12 годин до 7 днів: уряд розробив 3 сценарії блекаутаВідео

22:30

Катя Осадча у Сніданку з 1+1 розкрила, як українців у полоні катують гімном радянського союзуВідео

21:33

"Йому простіше - він не страждає": Лукашенко зганьбився заявою про незадоволених Зеленським українцівВідео

21:25

Соліст гурту Måneskin Даміано Давид і модель Кайя Гербер закрутили роман

20:56

РФ планує нові масовані удари: експерт дав тривожний прогноз і назвав терміниВідео

20:51

Масова атака на Україну: Зеленський провів важливе засідання СтавкиВідео

20:36

Ракетна атака продовжиться: Росія вивела в Чорне море 8 кораблів з "Калібрами"Відео

20:30

Стояв на балконі і дивився: на Київщині чоловіку відірвало голову під час ракетного удару РФ

20:25

У Києві світло включатимуть на 2-3 години: у ДТЕК пояснили, коли повернуться звичні графікиВідео

Реклама
20:18

"Ми повинні їх убити": Данілов розповів про ліквідацію іранських інструкторів у КримуВідео

19:58

"Терористи нічого не домоглися": у ДТЕК розповіли, коли енергосистема буде стабілізованаВідео

19:44

Кличко заговорив про переїзд киян через удари РФ: куди можуть переселити городянВідео

19:41

"Хай не ображається Ігор": продюсер розкрив у кого Руслана Писанка закохалася на шоу Танці з зіркамиВідео

19:34

Молдова потрапила під енергетичний удар Росії: чи є загроза для ЄвропиПогляд

19:16

Україна перетвориться на ковзанку: синоптики попередили про сильні зливи та морозВідео

19:11

"Лукашенко прийняв рішення про вторгнення": у BYPOL розкрили сценарій атаки з БілорусіВідео

18:50

Ракетний удар РФ по Україні: загинули 10 людей, ще 52 отримали пораненняВідео

18:44

Лукашенко може постати перед трибуналом: у Європарламенті зробили гучну заявуВідео

18:27

"Не вистачає інтелекту": у Зеленського уїдливо висміяли ракетний шантаж КремляВідео

18:21

Залишилися без даху над головою: Павло Зібров розповів про друзів, в чий дім потрапила ворожа ракетаВідео

18:14

"Запустять близько 100 ракет": Жданов розповів, коли чекати нового удару по УкраїніВідео

17:40

Навіщо господині кидають кубики льоду у пральну машинку: секрет, про який майже ніхто не знає

17:18

В Україні перебої з мобільним зв'язком: в Мінцифри назвали регіони з найскладнішою ситуацієюВідео

16:39

Мстива жорстокість: принц Гаррі та Меган Маркл шантажують короля Чарльза III онуками

16:36

РФ вимагає виконання бажань: в ОП жорстко відреагували на відкритий шантаж з боку КремляВідео

16:03

Росіяни сподіваються на катастрофу в Києві, але її не будеПогляд

15:56

Найбільше бізнес-об’єднання України підтримало реформу містобудування

15:31

Президента УАФ звинувачують у відмиванні грошей через завод зі штучної трави - The Guardian

15:30

Блекаут закінчується: в усі області України подали електрику - ОПВідео

Реклама
15:29

Регіна Тодоренко в одному рушнику і панамці показала, як зависає в "російській лазні"

15:12

Українські спеціалісти можуть знайти прямі контракти зі світовими IT-гігантами, - Favbet Tech реклама

14:52

"Виконайте вимоги - зупиняться всі можливі страждання": РФ відкрито шантажує УкраїнуВідео

14:36

Анна Богдан розповіла про спілкування з "холостяком" Михайлом Заливако після їх розриву

14:30

Смачна та швидка вечеря, коли в будинку немає світла: рецепт за пару хвилинВідео

14:19

Атаки не вщухають: у Міноборони назвали напрямок з пекельною ситуацією на фронтіВідео

13:22

"Далі – повне знищення України": Лукашенко благає Зеленського станцювати під дудку ПутінаВідео

13:00

Гороскоп на завтра 25 листопада: Рибам - підозри, Дівам - стриманість, а Тельцям - неприємності

12:30

Родичі з пекла: 7 кроків до здорового спілкування з токсичною сім'єю

12:11

Катя Осадча отримала нагороду від МВС України за волонтерську діяльність

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти