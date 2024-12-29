У Південній Кореї сталась авіакатастрофа: понад 180 пасажирів на борту загинули

У Південній Кореї та Канаді стались авіакатастрофи - відомо про жертв та постраждалих.

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У Кореї та Канаді стались авіакатастрофи / колаж: Главред, фото: unsplash, Younhap

В аеропорту "Муан" на південному заході Південної Кореї під час посадки 29 грудня розбився літак зі 181 людиною на борту.

Авіатроща сталася, коли літак Jeju Air приземлявся після прибуття зі столиці Таїланду Бангкока. Судно вилетіло за межі злітно-посадкової смуги та врізалося в бетонну стіну, а потім вибухнуло, пише Yonhap.

В країні вже підтвердила загибель 96 людей. Усіх зниклих безвісти також вважають загиблими, триває пошукова операція. Ще двох людей вдалося врятувати - пасажирку й одну представницю екіпажу. Вони в лікарні.

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У Південній Кореї розбився літак / скріншот: t.me/glavredinfo

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Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 120. Загалом на борту літака було 175 пасажирів та шість членів екіпажу. Більшість пасажирів були корейцями, за винятком двох громадян Таїланду.

Авіакатастрофа у Канаді

Рейс 2259 авіакомпанії Air Canada здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Галіфакс (канадська провінція Нова Шотландія). Відомо, що авіалайнер летів з Сент-Джонса, передає CBC News.

Під час посадки літак вдарився крилом по злітно-посадковій смузі, через що спалахнула пожежа. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Усіх пасажирів та членів екіпажу встигли оперативно евакуювати.

У Канаді сталась авіакатастрофа / скріншот: t.me/glavredinfo

Наразі причини інциденту невідомі. Однак одна з пасажирок припустила, що не розгорнулася одна з шасі літака. За її словами, літак почав приземлятися під кутом. Скільки було людей на борту - невідомо. За оцінками свідків, у літаку було щонайменше 80 пасажирів, адже вільних місць зовсім не залишалося.

Авіакатастрофа у Казахстані - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Казахстані розбився пасажирський літак, який летів у РФ. Очевидці повідомили, що літак прямував з Баку у російський Грозний. За даними одного джерела, на борту перебувало 67 пасажирів і 5 членів екіпажу.

Стало відомо, що РФ сама збила пасажирський літак із Казахстану. Повідомляється, що в той момент, коли летів літак, була атака дронів, які намагалися збити російські окупанти. При цьому РФ, знаючи про небезпеку, навіть не закрила повітряний простір над Грозним.

Російський Мі-8 розбився з усіма пасажирами в районі золотого рудника. Вертоліт шукали добу. Повідомляють, що екіпаж напередодні не вийшов на зв'язок у встановлений час - він мав вилетіти з майданчика в районі вулкана Вачкажець на майданчик Ніколаєвка.

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