"У нього тривають проблеми зі здоров'ям": дипломат із США розповів про російського диктатора

Відомий американський дипломат Курт Волкер висловив свою думку про хвороби диктатора Путіна - у ватажка кремлівського режиму проблеми зі здоров'ям.

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Курт Волкер і Володимир Путін / Колаж фото УНІАН

Диктатор країни-агресора Росії Володимир Путін, швидше за все, дійсно хворий. Про це в інтерв'ю британському виданню Daily Express заявив експостійний представник США при НАТО і колишній спецпредставник уряду США По Україні Курт Волкер в інтерв'ю британському таблоїду

"Я дійсно вважаю, що у нього певні проблеми зі здоров'ям. Мені особливо запам'яталося, як він сидів, накритий пледом, на параді [швидше за все, Волкер говорить про парад на 9 травня ‒ Главред] минулого року. Це не людина, яка сиділа на коні з голим тулубом. У минулому році у нього явно були і, ймовірно, тривають проблеми зі здоров'ям", — сказав американський дипломат.

Волкер також заявив, що у російського диктатора Путіна "очевидно геноцидний спосіб мислення" і той не планує припиняти війну, тому що вважає, що "може перемогти Україну".

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"Це означає, що він повинен бути переможений військовим шляхом. Якщо це станеться, я вважаю, що це загрожує його становищу в Росії", — підсумував він.

Ймовірна хвороба диктатора Путіна

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.

Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

Дивіться у відео думки з приводу хвороби Путіна журналіста Романа Цимбалюка і правозахисника Марка Фейгіна

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