"Виглядає не дуже добре": експерти розповіли, що відомо про "невиліковну хворобу" Путіна

Серйозних доказів хвороб Володимира Путіна немає, каже професор Річард Саква.

Володимир Путін / Скріншот

Поки немає підтверджень того, що російський диктатор Володимир Путін серйозно хворий, про що повідомлялося раніше, заявив професор Марк Галеотті, директор консалтингової фірми Mayak Intelligence, що спеціалізується на Росії.

"Я глибоко скептично ставлюся до того, що у Путіна є якісь проблеми зі здоров'ям, які можуть призвести до його неминучої смерті або втрати дієздатності. Тут багато чуток, пропаганди і видавання бажаного за дійсне", - цитує його Newsweek.

У свою чергу британський нейрогенетик Джон Харді вважає, що у російського диктатора немає ніяких ознак хвороби Паркінсона. Але при цьому він також говорить, що господар Кремля "не дуже добре виглядає".

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Такої ж думки дотримується і невролог з лондонського університету К. Рей Чаудхурі, який пояснив, що поки фахівці за допомогою відео "не можуть знайти доказів" паркінсонізму у Путіна.

При цьому почесний професор російської та європейської політики Річард Саква з британського Університету Кента звернув увагу на те, що серйозних доказів хвороб Путіна немає. "З ним завжди медична бригада, але це потрібно з чисто профілактичної точки зору", — пояснив він.

"Люди створюють і поширюють ці фальшиві історії, тому що це збільшує трафік. І навіть якщо він хворий, то його вилікують. І Єльцин, і Брежнєв жили багато років з серйозними хворобами", — додав професор Пітер Ратленд, експерт з РФ з Весліанського університету в США.

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.

Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

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