Україна стала "заручницею" суперечок в Конгресі США, допомога під загрозою – Politico

Допомога Україні від Сполучених Штатів опинилася під загрозою. Республіканці блокують це питання і вимагають від демократів виконати їхні вимоги.

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Україна стала "заручницею" суперечок в Конгресі США, допомога під загрозою/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, president.gov.ua

Суперечки про південний кордон та імміграційне законодавство, які зараз тривають у Конгресі США, ставлять під загрозу допомогу Україні.

Про це повідомляє Politico. У виданні зазначають, що Українська держава фактично стала своєрідною заручницею 30-річної суперечки республіканців і демократів про кордон. У Сенаті Сполучених Штатів Америки побоюються, що це може сильно затягнути питання фінансування допомоги Україні.

Видання пише, що американські законодавці з Республіканської партії поставили демократам вимоги, згідно з якими вони погодяться на ухвалення допомоги українцям, якщо демократи погодяться посилити імміграційне законодавство США.

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Також республіканці хочуть добитися відновлення частини стіни на кордоні між Сполученими Штатами і Мексикою, скорочення кількості осіб, які отримують "гуманітарний пароль" для в'їзду в США, та ускладнення правил отримання притулку для мігрантів. Демократи у свою чергу на такі вимоги погоджуватися не хочуть.

При цьому у Білому домі критикують пропозицію приєднати питання надання допомоги Україні до безпеки кордону США, а спікер Палати представників США Майк Джонсон навпаки підтримує таку ідею.

Допомога Україні від США

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні у Конгресі можливості Америки допомогти Києву зменшуються з кожним тижнем.

Нагадаємо, у США схвалили проєкт фінансування без допомоги Україні, щоб уникнути "шатдауну". Якщо законопроект про державне фінансування буде ухвалений Сенатом, президент Байден буде готовий підписати документ.

Після цього стало відомо, що Байден підписав закон про тимчасове фінансування без допомоги для України. Палата представників США має намір окремо розглянути запит президента Байдена про фіндопомогу Україні.

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