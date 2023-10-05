Скандал з поставками зброї: президентка Словаччини 'дала задню'

Раніше Чапутова фактично підтримала проросійського Роберта Фіцо, партія якого здобула перемогу на парламентських виборах.

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Чапутова наголосила, що йдеться і про безпеку її країни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президентка Словаччини Зузана Чапутова після того, як публічно виступила проти надання Україні військової допомоги, тепер стверджує, що її країна повинна продовжити поставку озброєння для ЗСУ.

Як підкреслила Чапутова у соцмережі "X" (Twitter), ця допомога стосується й безпеки самої Словаччини.

Водночас президентка країни додала, що з розумінням ставиться до різних думок з цього приводу у партії проросійського Роберта Фіцо, що перемогла цьогоріч парламентські вибори.

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"Словацька військова допомога Україні має продовжуватися. Я поважаю результати парламентських виборів і негативну думку щодо цього у партії, яка веде коаліційні переговори. Але будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що це стосується як безпеки України, так і безпеки Словаччини", - наголосила Чапутова.

Вибори у Словаччині і військова допомога

Напередодні президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила про неможливість надання Україні нового пакету військової допомоги через результати парламентських виборів, де перемогла антиукраїнська партія Smer-SD.

Її заява викликала широке обговорення в колах українських політиків. Врешті радник керівника ОП Михайло Подоляк зауважив, що Чапутова "акцентує увагу на запити суспільства". Однак він висловив впевненість, що Братислава й надалі підтримуватиме Україну.

Гучні новини зі Словаччини надійшли після того, як там перемогла партія "друга Путіна" Роберта Фіцо. Він відкрито виступає проти надання Україні військової допомоги та поширює у парі з угорцем Віктором Орбаном антизахідні й проросійські наративи, а також бреше своїм виборцям про "українських нацистів".

Експерт Віталій Кулик в інтерв'ю Главреду зазначив, що якщо Фіцо вдасться сформувати коаліцію та її очолити - це може призвести до ускладнень підтримки логістики для України.

Тоді як у Євросоюзі констатували, що, зокрема через вибори в Словаччині, "ЄС наближається до критичного моменту в підтримці України".

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