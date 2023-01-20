"У дублера загострення": ЗМІ розповіли про проблеми з двійником Путіна

Лікарі не рекомендували поки піддавати двійника Володимира Путіна екстремальним навантаженням.

Стало відомо про проблеми з двійником Володимира Путіна / скріншот

У двійника президента РФ Володимира Путіна виникли проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому брати участь у всіх запланованих заходах.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу General SVR, що публікує інсайди з Кремля.

Підкреслюється, що незважаючи на запевнення прес-секретаря президента РФ про те, що російський диктатор нібито занурювався в ополонку на Водохреща, це не відповідає дійсності.

"У минулі роки роль Путіна, який здійснював водохресні обмивання в крижаній воді, виконував дублер, але в листопаді минулого року у основного дублера президента було загострення хронічного захворювання нирок і лікарі не рекомендували поки піддавати його екстремальним навантаженням. Тим більше, що зараз двійник Путіну просто необхідний. Саме дублер через погане самопочуття президента проводить більше половини очних зустрічей і відвідує заходи від імені глави держави", - пише видання.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

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