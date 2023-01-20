"У дублера загострення": ЗМІ розповіли про проблеми з двійником Путіна

У двійника президента РФ Володимира Путіна виникли проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому брати участь у всіх запланованих заходах.
Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу General SVR, що публікує інсайди з Кремля.
Підкреслюється, що незважаючи на запевнення прес-секретаря президента РФ про те, що російський диктатор нібито занурювався в ополонку на Водохреща, це не відповідає дійсності.
"У минулі роки роль Путіна, який здійснював водохресні обмивання в крижаній воді, виконував дублер, але в листопаді минулого року у основного дублера президента було загострення хронічного захворювання нирок і лікарі не рекомендували поки піддавати його екстремальним навантаженням. Тим більше, що зараз двійник Путіну просто необхідний. Саме дублер через погане самопочуття президента проводить більше половини очних зустрічей і відвідує заходи від імені глави держави", - пише видання.
Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.
Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Читайте більше:
- Комаровський розкрив діагноз Путіна і спрогнозував терміни його смерті
- Тремтить і кульгає: у Британії розповіли про діагноз Путіна
- Невролог розкрила несподіваний діагноз Путіна і розповіла про його захворювання