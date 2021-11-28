У Байдена блокують жорсткий санкційний удар по СП-2 - західні ЗМІ

Ентоні Блінкен / Reuters

Блокування введенню Конгресом жорсткіших санкцій щодо російського енергетичного проекту Північний потік-2 йде з боку адміністрація президента США Джозефа Байдена на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Як пише американське видання The Hill з посиланням на власні джерела, команда Байдена уникає більш жорстких дій, побоюючись протистояти Німеччині - важливому союзнику в боротьбі зі зміною клімату і обмеженням зростаючого глобального впливу Китаю.

У матеріалі нагадується про те, що раніше США ввели санкції лише проти пов'язаної з РФ компанії і двох судів через участь у будівництві російського газопроводу.

Блокування ключової сакційної бюджетної поправки

Журналісти пишуть, що Блінкен закликає сенаторів-демократів блокувати поправку до законопроекту про оборонний бюджет на наступний фінансовий рік.

Поправку запропонували шість республіканців на чолі з Головою Комітету Сенату США з міжнародних відносин Джеймсом Рішем.

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Вона передбачає введення санкцій проти оператора проекту Nord Stream 2 AG та інших компаній, що беруть участь у сертифікації трубопроводу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 21 липня США і Німеччина домовилися про угоду по газопроводу Північний потік-2. Згідно із заявою сторін, Вашингтон відмовляється від санкцій проти російського трубопроводу, а Німеччина повинна гарантувати продовження договору Газпрому і Нафтогазу на транзит газу через територію України ще на 10 років.

Палата представників Конгресу США затвердила поправки, а пізніше і проголосувала за оборонний бюджет держави на майбутній рік.

Документ передбачає зобов'язання для президента Джо Байдена ввести санкції проти всіх учасників проекту Північний потік-2 в 15-денний термін після вступу норми в силу. Очікується версія оборонного бюджету з боку Сенату. Якщо обидві палати проголосують закон, документ відправлять на підпис президенту Байдену.

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