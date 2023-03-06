Туреччина пропустила в Чорне море підсанкційне судно РФ з військовим вантажем - ЗМІ

Спарта IV прямує з Сирії в порт Новоросійськ. На борту можуть знаходитися ракети С-300.

Спарта IV може перевозити ракети C-300 / informnapalm.org, скріншот

В Чорне море увійшло російське вантажне судно Спарта IV, внесене в санкційні списки США, яке може перевозити військовий вантаж.

Судно прямує з Сирії в порт Новоросійськ. На його борту можуть перебувати ракети С-300, повідомляє офіційне видання британського Королівського флоту Naval News.

Зазначається, що вантаж на "Спарту IV" завантажили в Сирії важким вантажем. Не виключено, що країна-агресор використовує допоміжні і торгові судна для перевезення військових вантажів через протоки, закриті для військових кораблів з початком війни.

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Судно Sparta IV пройшло через Босфор / скріншот

"Судно завантажили на російській військово-морській базі в Тартусі (Сирія). У навантаженні брали участь військові машини і в цей час були відкриті великі трюми корабля. Коли "Спарта IV" пливла через Босфор, у неї була осадка 6,2 метра (20 футів), що передбачає велике навантаження", — йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що ймовірний військовий вантаж зі "Спарти IV" вивантажать в Новоросійську на узбережжі Чорного моря.

У Босфор судно зайшло 1 березня, перед цим його супроводжував ракетний корвет РФ "Стерегущий", що може свідчити про перевезення чутливого вантажу.

Спарта IV / navalnews.com

Що відомо про судно "Спарта IV"

У серпні 2022 року "Спарта IV" вже доставляла військові вантажі. Тоді в Новоросійську з судна відвантажили російські ракети ППО С-300.

Судно - одне з чотирьох плавзасобів ТОВ "СК "Південь", російської судноплавної компанії, що займається транспортуванням військової техніки.

Після вторгнення в Україну компанія і судно потрапили в санкції США.

Нагадаємо, країна-агресор Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Зараз там знаходиться чотири таких судна.

Всі разом ці судна можуть нести до 24 ракет "Калібр". Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Зазначається, що загалом на бойовому чергуванні у Чорному морі наразі перебуває 16 суден країни-агресора Росії.

Раніше повідомлялося про те, що під час сильного шторму в акваторії Чорного моря судно Seamark, суховантаж під прапором Коморських островів (Африка), розламався на дві частини навпіл і пішов на дно. Про це йдеться в заяві прес-служби МНС країни-агресора.

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