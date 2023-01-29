'Виженемо РФ з Чорного моря': МЗС пропонує ФРН передати Україні німецький підводний човен

Німеччина могла б передати Україні підводний човен, що могло б допомогти українцям вигнати російський флот з Чорного моря.

ЗСУ запропонували передати німецькі підводні човни / скріншот Bundeswehr

Якщо Німеччина передасть Україні одну зі своїх субмарин, це допоможе вигнати флот РФ з Чорного моря.

З такою пропозицією виступив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник. Відповідне повідомлення він розмістив у своєму Twittеr.

Український дипломат вважає: Німеччина могла б передати Україні підводний човен, що могло б допомогти українцям вигнати російський флот з Чорного моря.

"Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з кращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми вигнали російський флот з Чорного моря", — написав Мельник.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що Захід може передати Україні сучасні бойові винищувачі.

З них в повітряних силах можуть сформувати два батальйони винищувачів.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив подяку німецькому уряду за вже зроблені кроки і відзначив важливість швидких поставок сучасної зброї, у тому числі і підводних човнів.

Читайте більше: