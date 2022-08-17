Туреччина почала військову операцію в Сирії: було завдано авіаудар

Туреччина оголосила військову операцію проти курдів у Сирії / ntv.com.tr

Туреччина оголосила воєнну операцію проти курдів, які знаходяться в Сирії. Жителів прикордонних населених пунктів по гучномовцях попередили про небезпеку. Відео опублікували в Мережі.

Також було помічено турецьку авіацію над прикордонним районом Газіантеп. Вона летіла в бік лінії зіткнення з Сирією.

Голос Америки повідомляє, що Туреччина завдала повітряного удару по півночі Сирії недалеко від свого кордону. Атака сталася на захід від міста Кобані. Це все відбулося на тлі напруженості між підтримуваними США курдськими бійцями і опозиційними збройними формуваннями, яких підтримує Туреччина.

В результаті удару загинули щонайменше 11 людей, серед яких опинилися і сирійські урядові солдати. Сирійські військові підтвердили загибель трьох своїх солдатів і повідомили про те, що поранення отримали ще 6 військових. Всього в результаті обстрілу було поранено 8 осіб.

Турецько-сирійський конфлікт

Конфлікт розпочався 3 жовтня 2012 року. Тоді Туреччина відкрила вогонь по сирійській території у відповідь на артобстріл, в результаті чого загинули 5 осіб.

Час від часу на кордоні проходять обстріли, зіткнення, Туреччина проводить спецоперації.

У свою чергу сирійська влада намагається звинуватити у всьому уряди Туреччини, США, Катару, Саудівської Аравії та інші країни. Вони стверджують, що ці країни нібито фінансують і надають військову підтримку терористичним групам. Сирія вимагала не втручатися у внутрішні справи країни.

Нагадаємо, цього тижня в Україну приїде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Разом із Зеленським турецький лідер хоче поговорити про всі аспекти відносин між Києвом і Анкарою. А в ході тристороннього саміту планується обговорення війни, яку Росія розв'язала проти України.

Нещодавно Путін намагався умовити Ердогана допомогти обійти санкції Заходу. Згідно з даними, Москва просить, щоб Анкара допомогла їй відкрити банківські рахунки, і дозволила покупку частки в нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах Туреччини. Путіну це потрібно для приховування російського походження нафти. Втім, стверджує видання, не факт, що турецька держава піде назустріч Кремлю з цих питань.

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