Вибухи піж Джанкоєм: окупанти можуть залишитися без підкріплення на Запоріжжі - ISW

Вибухи в Криму можуть залишити окупантів без допомоги на Запоріжжі / Колаж фото УНІАН, соцмережі

Російські окупанти використовували Джанкой як залізничний вузол для перекидання військ і техніки на окуповані території Запорізької області. Після вибухів окупанти можуть залишитися без підтримки, адже це порушило постачання російської армії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що удар по логістичних об'єктах у Криму не порушить зобов'язання України щодо використання переданої західними партнерами зброї.

"Немає ніяких ознак того, що українські сили використовували поставлену США зброю в недавніх ударах по Криму, і малоймовірно, що вони це робили, оскільки цілі знаходяться далеко за межами досяжності наданих США систем", - йдеться у повідомленні.

За даними експертів, атаки на російські позиції к Криму є частиною узгодженого українського контрнаступу.

"Кінцевим результатом цієї кампанії, ймовірно, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на західному березі Дніпра і захищати їх за допомогою авіації і артилерії на східному березі від українських контратак", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Джанкойському районі окупованого Росією Криму прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин в місці, де зберігалися боєприпаси.

Варто відзначити, що в місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10: 00 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.

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