Повітряний удар по окупантах: українські захисники розбили колону РФ під Ірпенем

Розбита техніка російських окупантів / Макс Левін

Колона окупантів, що прямувала до Ірпеня Київська область, вдень 5 березня була розбита ударом Збройних сил України.

Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна співробітники СБУ, які беруть участь у бойових зіткненнях.

Вижив тільки один окупант, він був доставлений з пораненням у військовий госпіталь в Києві.

У свою чергу народний депутат України Вікторія Сюмар розповіла, що колона російської техніки, яка з Ірпеня йшла на Стоянку для прориву на Гореничі, розбита українськими ЗСУ з повітря.

"Дулю вам, а не Київ в облозі!",- пише нардеп у Facebook.

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У коментарях вона додала, що знищена велика частина сил, що знаходилися в колоні, вона зупинила рух.

Раніше повідомлялося, що в Гостомелі Київської області спецназ Головного управління розвідки Міноборони розгромив ворожу колону.

В результаті атаки ЗСУ були знищені бойові машини десанту противника.