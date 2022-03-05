Повітряний удар по окупантах: українські захисники розбили колону РФ під Ірпенем

Знищена велика частина сил, що знаходилися в колоні, вона зупинила рух.
Колона окупантів, що прямувала до Ірпеня Київська область, вдень 5 березня була розбита ударом Збройних сил України.
Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна співробітники СБУ, які беруть участь у бойових зіткненнях.
Вижив тільки один окупант, він був доставлений з пораненням у військовий госпіталь в Києві.
У свою чергу народний депутат України Вікторія Сюмар розповіла, що колона російської техніки, яка з Ірпеня йшла на Стоянку для прориву на Гореничі, розбита українськими ЗСУ з повітря.
"Дулю вам, а не Київ в облозі!",- пише нардеп у Facebook.
У коментарях вона додала, що знищена велика частина сил, що знаходилися в колоні, вона зупинила рух.
Раніше повідомлялося, що в Гостомелі Київської області спецназ Головного управління розвідки Міноборони розгромив ворожу колону.
В результаті атаки ЗСУ були знищені бойові машини десанту противника.