Добровольці з усього світу хочуть зупинити Росію: перші із 16 тисяч уже їдуть в Україну

Добровольці з усього світу хочуть зупинити Росію / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну вже направляються перші з 16 тисяч іноземних добровольців, які допоможуть боротися з Росією.

Україна щодня отримує озброєння від партнерів, зазначив Зеленський під час відеозвернення.

"Україна щодня отримує зброю від наших партнерів, від справжніх друзів, все більше і більше потужної зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які йдуть в нашу країну. Перші з 16 тисяч, вони їдуть захищати нашу свободу і наше життя, і це буде успішно, я в цьому впевнений", - заявив він.

Нагадаємо, щонайменше 70 добровольців з Японії відправляються в Україну для допомоги Збройним силам у війні проти Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Токійську компанію, яка займається волонтерами.

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