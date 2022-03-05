Російські літаки скидають на мирний Чернігів 500-кілограмові авіабомби

t.me/chernigivskaODA

Російська Федерація скоює злочини проти людяності - бомбить житлові квартали Чернігова.

Як повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус в Telegram, армія окупанту вже нездатна подолати опір наших військ, тому в останні дні здійснює терористичні акти проти жителів України.

"Вже 3 дні поспіль вона завдає авіаударів по житлових кварталах міста і соціальних об'єктах. Зараз російські війська використовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії - некеровані авіабомби ФАБ-500. Зазвичай ця зброя застосовується проти військово-промислових об'єктів і фортифікаційних споруд. А в Чернігові – проти житлових кварталів", - розповів Чаус.

Також він підкреслив, що три бомби, що не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який вранці збили біля Чернігова бійці ППО.

t.me / chernigivskaODA

Нагадаємо, вранці 3 березня ворог обстріляв нафтобазу в Чернігові. Там сталася пожежа. Вогонь охопив місткість об'ємом 3 тис. м куб.з дизельним пальним. Чорний дим покрив все місто.

Також раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко пообіцяв винагороду за ліквідацію окупантів. Він пообіцяв виплачувати 250 тисяч гривень за танк і 300 доларів за голову окупанта.