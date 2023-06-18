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"Травма голови та кома" : у ФРН висміяли фейк РФ про "поранення" Буданова

Олексій Тесля
18 червня 2023, 14:36 оновлено 18 червня, 15:00
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РосЗМІ та пропагандисти почали "цитувати" Stern, що Буданов нібито отримав травму мозку.
Кирило Буданов
У Німеччині спростували фейк РФ щодо Кирила Буданова / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Німецький журнал Stern спростував російську дезінформацію про те, що на його сторінках нібито публікувалася новина про поранення глави ГУР Кирила Буданова.

"Stern не публікував подібної новини. Тому ця історія - не більше ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів", - пише DW з посиланням на Stern.

Німецькі журналісти відзначили, що останній матеріал Stern про Буданова датований 28 лютого цього року. У ньому наводилася думка глави ГУР України щодо того, чи буде Китай поставляти зброю Москві.

відео дня

У той же час 17 червня російські ЗМІ і пропагандисти почали "цитувати" Stern, нібито Буданов отримав травму головного мозку і знаходиться в комі.

При цьому росіяни розповідали, що це одне з кращих видань Німеччини і в ньому "нереально купити публікацію".

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео, на якому керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов мовчки сидить і дивиться в камеру.

"Далі буде... Плани люблять тишу", - прокоментувала ролик Маляр.

Нагадаємо, в СБУ попередили, що ФСБ готує провокацію проти вищих військових і політичних посадовців України. За даними спецслужби, росіяни мають намір придумати нібито наявність в українських керівників російського громадянства.

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фейки війна Росії та України Кирило Буданов
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