"З уламком під серцем пройшов 5 км": Буданов вперше розповів про важке поранення

Уламок міни пройшов через шию і спину. Буданову вдалося на адреналіні пройти 5 кілометрів, щоб врятуватися. Дістати уламок з тіла неможливо.

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Буданов вперше розповів про важке поранення/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені Короля Данила

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вперше розповів про серйозне поранення, яке він отримав на фронті. Він брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Загалом під час бойових дій він отримав три поранення, проте одне з них ледь не стало для нього фатальним. Під час виконання одного з бойових завдань на Донбасі уламок протипіхотної міни застряг біля його серця.

Незважаючи на серйозне поранення, він зміг пройти 5 кілометрів фронтом своїм ходом. Про це Буданов розповів в інтерв'ю журналу NV.

Він зазначає, що тоді уламок міни пробив йому шию і спину. Але на адреналіні йому вдалося самостійно вийти через лінію фронту.

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"Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене було пробито спину, шию. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений. Поранення важке, але, в принципі, жити можна", – розповів очільник ГУР.

Також він зазначив, що росіяни уже понад десять разів організовували замахи на його життя. Зокрема, у 2019 році російський кілер заклав вибухівку під автомобіль Буданова. Проте, на щастя, вибухівка здетонувала передчасно.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов визнав, що за час повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії йому доводилось кілька разів плакати. Глава ГУР розповів, що досить часто йому доводиться приймати складні рішення.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українська армія володіє необхідним мінімальним арсеналом зброї, щоб розпочати контрнаступ. Однак для успішного витіснення окупантів з нашої території потрібно більше військового обладнання, зокрема, західні винищувачі.

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