Трампістка подала ідіотські правки до проєкту з допомогою Україні: про що вони

Грін не люблять навіть у Республіканській партії через її ексцентричну поведінку.

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Грін є антиукраїнським політиком у Палаті представників США / Колаж Главреда. Фото: Fox News

Членкиня Республіканської партії, трампістка Марджорі Тейлор Грін внесла низку дивакуватих правок до законопроєкту про допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Політикиня неодноразово засвідчувала свою антиукраїнську та проросійську позицію.

Як пише Європейська правда, Грін, з-поміж іншого, пропонує зробити обовʼязковою службу у ЗСУ кожного члена Палати представників, який підтримає проєкт.

Також в уяві Грін в Україні існують "біолабораторії". Трампістка закликає негайно їх ліквідувати, а усі дані про існування таких обʼєктів передати США.

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Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Також у правках від Грін є згадки про функціонування "християнських церков" в Україні (Київ має нібито підтвердити, що церкви працюють без втручання уряду) і про "вільні і справедливі" вибори під час війни.

Примітно, що системні антиукраїнські заяви Грін критикують і всередині Республіканської партії.

Марджорі Тейлор Грін - ідіотка, яка руйнує Республіканську партію

Саме під таким заголовком на республіканському Fox News вийшла колонка, присвячена "диким витівкам" конгресменки. Зокрема, вказується, що Грін переважно спрямовує свою агресію проти своїх же однопартійців, чим підіграє демократам.

Самій же Грін прямими натяками рекомендували припинити коментувати, в тому числі події в Україні, а зосередитися на безпосередній роботі у Палаті представників.

Військова допомога США - законопроєкт на 61 млрд для України

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - опублікувала тексти трьох законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та своїм союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з документом, Україна отримає 61 мільярд доларів від США на кредитній основі. Витрати покриватимуться також грошима конфіскованих активів РФ. Майбутнім законом буде наказано американському президенту надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Після того, як документ буде ухвалено, Держдеп і Пентагон мають за 45 днів надати стратегію США щодо підтримки Києва. Крім того, $23 мільярди з цих грошей підуть на поповнення військових арсеналів Штатів.

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