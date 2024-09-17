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Союзник Трампа Помпео бурхливо відреагував на скандал з Венсом через Україну

Яна Ставська
17 вересня 2024, 19:45оновлено 17 вересня, 21:13
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Майк Помпео запевнив, що Україні нічого боятися.
Союзник Трампа Помпео бурхливо відреагував на скандал з Венсом через Україну
Помпео прокоментував слова Венса про Україну / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, УНІАН

Ексдержсекретар США адміністрації Трампа, республіканець Майк Помпео відреагував на слова кандидата у віце- Джей Ді Венса про спробу заморозити війну в Україні.

Раніше Венс в одному з подкастів заявив, що Трамп, імовірно, захоче заморозити бойові дії в Україні по нинішній лінії розмежування, а окуповані території віддати під контроль Росії.

"І те, що мирне врегулювання, мабуть, виглядатиме на кшталт нинішньої лінії розмежування між Росією та Україною, коли вона (лінія розмежування, — ред. Главреда) стає демілітаризованою зоною. Її доведеться укріпити, щоб росіяни знову не вторглися. Україна залишається незалежною зі своїм суверенітетом, а Росія отримує від України гарантію нейтралітету — тобто не приєднуватися до НАТО", — пояснив Венс.

відео дня

В Україні слова Венса розцінили як "передвиборчий хайп". Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив впевненість, що після виборів позиція кандидатів зазнає кардинальних змін.

На запитання ведучої Наталі Мосейчук, як можна ставитися до такої заяви Венса, Помпео відповів, що це всього-на-всього політична гра напередодні президентських виборів у Штатах.

"Це просто кандидат у віцепрезиденти. І все, що він говорить… тому що зараз вибори. Насправді кандидат у президенти це — Дональд Трамп. І саме Дональд Трамп буде розбиратися з цим питанням", — сказав Помпео.

Помпео переконаний, що Трамп і його команда у разі обрання його президентом "знову досягнуть величезних успіхів" (зі стримування Путіна, — ред. Главреда).

Хто такий Майк Помпео?

Майк Помпео – республіканець, колишній державний секретар США за президентства Дональда Трампа, який досі залишається його відданим союзником і підтримує його кандидатуру на майбутніх виборах.
Помпео також не приховує, що готовий знову "служити Америці", якщо Трамп переможе на президентських виборах і запросить його повернутися до команди.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Помпео неодноразово демонстрував свою підтримку України.

Трамп і переговори: думка експерта

Політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю журналісту Главреда Надії Майній заявив, що попри скепсис щодо слів Трампа навіть всередині Республіканської партії, від Трампа варто чекати спроб посадити ворогуючі сторони за круглий стіл.

"Іноді я жартома кажу, що різниця між Путіним і Трампом полягає в тому, що в Путіна багато чого за три дні, а в Трампа - за 24 години. Але такий уже стиль Трампа. І я думаю, що багато хто в Республіканській партії не сприймає всерйоз ці слова. Але те, що Трамп у разі обрання ініціюватиме мирні переговори про завершення війни Росії та України, це очевидно", - заявив Фесенко.

Переговори з Росією – що раніше казав Трамп

Трамп протягом передвиборчої кампанії неодноразово стверджував, що зможе швидко покінчити з війною в Україні. Нещодавно кандидат у президенти США заявив, що посадить Україну та Росію за стіл переговорів ще до своєї інавгурації.

ЗМІ повідомляли, що Трамп також може зняти санкції проти Росії, аргументуючи це рішення їхнім негативним впливом на зростання долара.

В Україні поки що жодних прогнозів не роблять. Президент Володимир Зеленський закликав спочатку дочекатися результатів виборів у листопаді 2024 року.

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