Несподіваний "миротворець" у війні з Іраном: кого назвав Трамп

Трамп припустив участь Китаю у перемир’ї

Пекін заявив про зусилля заради миру

Китай контактував з Іраном через посередників

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Китай міг відіграти ключову роль у тому, щоб Іран погодився на переговори щодо припинення вогню. Про це він сказав під час телефонної розмови, коментуючи питання про можливу участь Пекіна у дипломатичних зусиллях.

"Я чув, що так", - відповів Трамп на запитання AFP про те, чи допоміг Китай переконати Тегеран.

Позиція Китаю

У посольстві Китаю в США підтвердили, що Пекін активно залучений до дипломатичних процесів, спрямованих на деескалацію. Речник Лю Пен’юй у коментарі CNN наголосив, що від початку загострення Китай "працював над тим, щоб допомогти досягти припинення вогню та припинити конфлікт".

Він також підкреслив прагнення Пекіна до мирного врегулювання:

"Китай вітає всі зусилля, що сприяють миру. Ми сподіваємося, що відповідні сторони скористаються можливістю для миру, подолають розбіжності шляхом діалогу та покладуть край конфлікту".

Як Пекін взаємодіяв з Іраном

За даними AP, Китай підтримував постійний контакт з іранськими посадовцями, намагаючись підштовхнути Тегеран до пошуку формули припинення вогню. Джерела видання зазначають, що Пекін діяв переважно через посередників - Пакистан, Туреччину та Єгипет - і намагався використати свій вплив у регіоні.

Ще до появи перших сигналів про можливе перемир’я речниця МЗС Китаю Мао Нін заявляла, що Пекін "глибоко стурбований" впливом конфлікту на глобальну економіку та енергетичну безпеку.

"Усі сторони повинні продемонструвати щирість і швидко припинити цю війну, яка взагалі не мала статися", - наголосила вона.

Як писав Главред, США, Ізраїль та Іран домовилися про двотижневе перемир'я. Перший раунд прямих переговорів щодо угоди про припинення війни заплановано на 10 квітня в столиці Пакистану.

У Тегерані заявляють, що Вашингтон "програв" і погодився на 10 пунктів мирного плану, які висунув Іран.

Нагадаємо, 7 квітня Трамп заявив, що його ультиматум Ірану добігає кінця. У Truth Social він написав, що "вночі може загинути ціла цивілізація".

Раніше американський лідер погрожував знищити всі мости та електростанції в Ірані, а також застосувати інші заходи, які можуть мати руйнівні наслідки для іранців і викликати небезпечну реакцію в усьому регіоні.

Напередодні Пакистан передав США мирну пропозицію від Тегерана, яка складається з 10 пунктів. Одна з головних вимог іранської пропозиції полягає в тому, що Іран більше ніколи не зазнає нападу.

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

