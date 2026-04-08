Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Несподіваний "миротворець" у війні з Іраном: кого назвав Трамп

Дар'я Пшеничник
8 квітня 2026, 10:01
За даними AP, Китай підтримував постійний контакт з іранськими посадовцями, намагаючись підштовхнути Тегеран до пошуку формули припинення вогню.
Припинення вогню в Ірані / Колаж: Главред

Головне з новини:

відео дня
Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Китай міг відіграти ключову роль у тому, щоб Іран погодився на переговори щодо припинення вогню. Про це він сказав під час телефонної розмови, коментуючи питання про можливу участь Пекіна у дипломатичних зусиллях.

"Я чув, що так", - відповів Трамп на запитання AFP про те, чи допоміг Китай переконати Тегеран.

Позиція Китаю

У посольстві Китаю в США підтвердили, що Пекін активно залучений до дипломатичних процесів, спрямованих на деескалацію. Речник Лю Пен’юй у коментарі CNN наголосив, що від початку загострення Китай "працював над тим, щоб допомогти досягти припинення вогню та припинити конфлікт".

Він також підкреслив прагнення Пекіна до мирного врегулювання:

"Китай вітає всі зусилля, що сприяють миру. Ми сподіваємося, що відповідні сторони скористаються можливістю для миру, подолають розбіжності шляхом діалогу та покладуть край конфлікту".

Як Пекін взаємодіяв з Іраном

За даними AP, Китай підтримував постійний контакт з іранськими посадовцями, намагаючись підштовхнути Тегеран до пошуку формули припинення вогню. Джерела видання зазначають, що Пекін діяв переважно через посередників - Пакистан, Туреччину та Єгипет - і намагався використати свій вплив у регіоні.

Ще до появи перших сигналів про можливе перемир’я речниця МЗС Китаю Мао Нін заявляла, що Пекін "глибоко стурбований" впливом конфлікту на глобальну економіку та енергетичну безпеку.

"Усі сторони повинні продемонструвати щирість і швидко припинити цю війну, яка взагалі не мала статися", - наголосила вона.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Переговори про завершення війни в Ірані - останні новини

Як писав Главред, США, Ізраїль та Іран домовилися про двотижневе перемир'я. Перший раунд прямих переговорів щодо угоди про припинення війни заплановано на 10 квітня в столиці Пакистану.

У Тегерані заявляють, що Вашингтон "програв" і погодився на 10 пунктів мирного плану, які висунув Іран.

Нагадаємо, 7 квітня Трамп заявив, що його ультиматум Ірану добігає кінця. У Truth Social він написав, що "вночі може загинути ціла цивілізація".

Раніше американський лідер погрожував знищити всі мости та електростанції в Ірані, а також застосувати інші заходи, які можуть мати руйнівні наслідки для іранців і викликати небезпечну реакцію в усьому регіоні.

Напередодні Пакистан передав США мирну пропозицію від Тегерана, яка складається з 10 пунктів. Одна з головних вимог іранської пропозиції полягає в тому, що Іран більше ніколи не зазнає нападу.

Вас може зацікавити:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран Дональд Трамп
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини Сум
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти