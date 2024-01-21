Трамп назвав свій 'сценарій' завершення війни Росії проти України

45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп "звинуватив" європейські країни в тому, що вони, мовляв, дають Україні вдесятеро менше грошей, ніж Вашингтон.

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Трамп "зібрався" завершити війну в Україні ще "до інавгурації" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Потенційний кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він, мовляв, зупинить війну агресора Росії проти України ще до того, як відбудеться його інавгурація.

Під час зустрічі зі своїми прихильниками в Нью-Гемпширі Трамп сказав, що коли він "виграє президентські вибори", то ще до інавгурації зупинить війну.

"Ще до того, як я зайду до Овального кабінету, і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією і Україною. Я її врегулюю. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми врегулюємо це, це потрібно врегулювати. Це кровопролиття зараз там. Відновимо мир за допомогою рішучості", - стверджує Трамп. відео дня

Крім того, Дональд Трамп "звинуватив" Європу в тому, що вона недостатньо дає грошей Україні, тоді як США дають в 10 разів більше. Як підкреслив Трамп, Європі доведеться допомагати Києву так само, як і Вашингтон.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо"

Раньше Трамп в черговий раз заявив, що нібито швидко завершить війну Росії та України у разі свого обрання президентом США. За словами політика, він, мовляв, чудово ладнає з Путіним.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми та чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено ... Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми вирішимо це, ми вирішимо це дуже швидко", - сказав він.

А восени минулого року Трамп вибухнув "ініціативою" щодо війни. Зокрема, він "запропонував" віддати Росії російськомовні області України і сказав, що саму Україну, мовляв, навіть питати не будуть.

Зеленський жорстко відповів на "пропозицію" Трампа щодо завершення війни. Український гарант запропонував американському політику подумати, що він робитиме, якщо Путін окупує вже країну НАТО і порадив не озвучувати необдуману риторику.

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