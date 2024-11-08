Трамп може допомогти Україні: що Вашингтон вимагатиме натомість – The Economist

Зміни у Вашингтоні відбуваються у важкий час для українських Збройних сил.

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Дональд Трамп може висунути Україні нові вимоги / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Ключове:

США допомагатимуть Україні, але з умовою

Вашингтон захоче доступу до природних ресурсів

Після перемоги Дональда Трампа на виборах, допомога США Україні може набути прагматичного характеру.

Повна відмова нової вашингтонської адміністрації від України малоймовірна, тому що вона не захоче бути тим, хто привів країну до поразки у війні, пише видання The Economist.

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При цьому автори матеріалі зазначають, що новий президент Трамп, імовірно, вимагатиме щось натомість від України, адже ліберальні цінності хвилюватимуть його набагато менше.

"Це може бути, наприклад, доступ до її природних ресурсів", - не виключається в статті.

Автори публікації вказують, що зміни у Вашингтоні відбуваються у важкий час для українських Збройних сил. Україна зазнала найгірших територіальних втрат з 2022 року, а Росія наступає на багатьох напрямках і прискорює своє просування.

Крім того, в The Economist додають, що ЗСУ, ймовірно, будуть змушені залишити стратегічну висоту навколо Курахового на Донеччині, що може призвести "до можливості психологічно руйнівного вторгнення в сусідню Дніпропетровську область до кінця року".

Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Раніше стало відомо про те, що Трамп ухвалив перше кадрове рішення. Апарат Білого дому вперше в історії Сполучених Штатів очолить жінка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився щодо того, чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні. Президент України підкреслив, що Україна хоче справедливого закінчення війни.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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