Республіканці за першими результатами здобувають більшість у Конгресі США – BBC

Місце в Сенаті від Західної Вірджинії, яке раніше підтримували демократи, перейшло до чинного губернатора.

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Остаточний підрахунок голосів все ще може вирівняти ситуацію в Сенаті / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головні тези:

Наразі більшість у Палаті представників належить республіканцям

Якщо результати збережуться, республіканці отримають більші можливості

Ключові змагання за контроль над Сенатом тривають ще у декількох штатах

Республіканська партія здобула дострокову перемогу в боротьбі за контроль над Конгресом США. Це сталося через підтримку місця у сенаті губернатора Джима Джастіса. Про це пише BBC.

Варто зазначити, що крім голосів за нового президента американці голосують і за 435 місць у Палаті представників, і за 34 зі 100 місць у Сенаті. Станом на зараз у Палаті представників більшість "взяли" республіканці, в той час як у Сенаті очікується рівний розподіл - 50 на 50.

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"Партія, яка здобуде більшість у обох палатах Конгресу, матиме ширші можливості для втілення власних ініціатив, незалежно від політичної приналежності президента. Контроль над Палатою представників, Сенатом і Білим домом дозволяє одній партії ухвалювати закони й реалізовувати програму президента", - пояснює видання.

Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

Прогнозується, що республіканцям вдасться також зберегти сенаторське місце у Флориді, а от демократи утримали місце в Делавері та Меріленді. Проте змагання за контроль над Сенатом все ще тривають у Аризоні, Пенсильванії, Монтані, Мічигані, Неваді, Небрасці, Техасі та Вісконсині.

"Особлива увага зосереджена на виборах у Каліфорнії, Нью-Йорку, Вашингтоні, Мен і на Алясці, де змагання можуть мати вирішальний вплив", - йдеться у статті.

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Вибори в США - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після того, як перші виборчі дільниці закрилися на президентських виборах у США у штатах Індіана та Кентуккі, у двох американських штатах розпочався підрахунок голосів виборців. Тоді там лідирував республіканець Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що у США починають закриватися і інші виборчі дільниці та надходять перші результати виборів президента США, що дає змогу спрогнозувати переможця в низці штатів. Згідно з прогнозами, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп лідирує.

Натомість, за даними ЗМІ, віцепрезидентка США та кандидатка на посаду глави Білого дому від Демократичної партії Камала Гарріс випередила свого опонента - експрезидента, республіканця Дональда Трампа в голосуванні на острові Гуам.

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