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Названо переможця виборів президента США в "пророчому регіоні"

Анна Ярославська
6 листопада 2024, 04:59оновлено 6 листопада, 06:19
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Результати голосування на острові Гуам правильно передбачали переможця на всіх президентських виборах.
Названо переможця виборів президента США в 'пророчому регіоні'
​ Гарріс випередила Трампа на острові Гуам ​ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris ​

Ви дізнаєтеся:

  • Які результати виборів президента Америки на острові Гуам
  • Чому голосування на неприєднаній території США має важливе значення

Віцепрезидентка США та кандидатка на посаду глави Білого дому від Демократичної партії Камала Гарріс випередила свого опонента - експрезидента, республіканця Дональда Трампа в голосуванні на острові Гуам. Результати голосування в цьому регіоні правильно передбачали переможця на всіх президентських виборах. Про це пише The New York Post.

Видання зазначає, що, згідно з даними всіх виборчих дільниць, Гарріс набрала 49,46% голосів. У Трампа - 46,22%.

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На минулих виборах президента чотири роки тому чинний глава США Джо Байден випередив Трампа на 14 процентних пунктів.

The New York Post зазначає, що хоча результати на острові Гуам не враховують на президентських виборах, вони відіграють важливу роль для політологів і соціологів.

Острів Гуам - що про нього відомо

Гуам розташований в Океанії. Це неприєднана територія США, розташована на однойменному острові, що розташований у Мікронезії, в західній частині Південного Тихого океану.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ США, Гуам став територією Америки 1898 року і потрапив під юрисдикцію ВМС США.

Гуамський акт 1950 року надав громадянство США гуамцям і створив уряд території. Акт також передав федеральну юрисдикцію над Гуамом від ВМС США Міністерству внутрішніх справ.

Гуам також називають "наконечником списа" через його близькість до таких країн, як Китай, Японія, Філіппіни та Північна Корея.

Острів неодноразово ставав центром регіональної військової стратегії США. Зокрема, під час Другої світової війни Гуам був передовою базою для операцій США в Тихому океані. Під час війни у В'єтнамі він приймав бомбардувальники, а також слугував транзитним пунктом для в'єтнамських біженців на шляху до США.

Вибори у США - останні новини

У США закрилися дільниці в більшості штатів. На виборах президента США кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп отримує 101 голос вибірників, кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс - 71 голос.

Видання Главред уже повідомляло перші дані виборів США. Стало відомо, що майже 73% виборців вважають, що демократія у США перебуває під загрозою, тоді як лише 25% опитаних вважають її в безпеці.

Видання The Guardian також прогнозувало, що Трампу рекомендують оголосити про свою перемогу на виборах завчасно. Нібито кандидат нічого не втратить, якщо зробить таку заяву раніше.

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